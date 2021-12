Zmeko: Armáda má byť viditeľná, vzťah s občanmi treba rozvíjať

Bratislava 28. decembra (TASR) – Ozbrojené sily (OS) SR tu vždy boli pre občana, len možno o tom nie vždy vedel, myslí si náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Teší ho, ak ľudia počas pandémie zistili, čo všetko dokáže armáda aj napriek limitovaným počtom zabezpečiť. Za dôležité považuje vzájomný vzťah rozvíjať. Ako dodal v rozhovore pre TASR, občan bez vojaka a vojak bez občana nemôžu fungovať. Myslí si, že armáda by mala byť viditeľná.



„Je dôležité, aby ozbrojené sily zostali zásadne apolitické a orientované na svoju primárnu úlohu – schopné veľmi rýchlo reagovať na akúkoľvek krízu, či už lokálneho, alebo globálnejšieho rozsahu,“ uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR. Zároveň by vojaci podľa neho mali byť príkladom občianskej morálky a slušného správania.



Za podstatné považuje Zmeko tiež trpezlivo vysvetľovať význam armády a potrebu vynakladaných zdrojov. „Musíme presvedčiť občana, že zdroje budú dobre využité a že sa mu vrátia v pocite bezpečia, že armáda, ktorú platí, je záruka, že môže pokojne spávať,“ dodal s tým, že hrozbou nie je iba napadnutie cudzou mocou, ale aj následky globálneho otepľovania či priemyselné katastrofy. Ako zdôraznil, armáda je jediná strategická záloha štátu. Pri akejkoľvek potrebe štátu je k dispozícii požadovaný počet vycvičeného a vybaveného personálu.



Ozbrojené sily by podľa Zmeka malo byť vidieť, podporuje, aby sa armáda viac otvárala občianskej spoločnosti. „Musíme byť viditeľní. Občan v uniforme má byť v prvom rade vojak, ale kedykoľvek je to možné, má ukázať, že je aj človek s veľkým srdcom, že dokáže pomáhať,“ načrtol. Poukázal napríklad na realizované aktivity v detských domovoch. Rovnako je za to, aby ľudia nahliadli do kasární či na vojenské cvičenia.



Vzťah občanov k armáde podporila napríklad aj vojenská prehliadka v roku 2019 v Banskej Bystrici. „Neboli to navnivoč vyhodené peniaze, pretože to prispievalo k schopnosti armády precvičiť logistické spôsobilosti v reálnom živote. A prispelo to aj k sebavedomiu vojakov,“ skonštatoval Zmeko. Postoj ľudí k armáde mohli podľa neho negatívne ovplyvniť aj niektoré udalosti v histórii v SR. Zároveň však tvrdí, že je aj množstvo historických skúseností, na ktorých možno stavať, ako napríklad Slovenské národné povstanie alebo československé légie.



Ďalšími aspektmi sú podľa Zmeka starostlivosť o profesionálnych vojakov a ich rodiny a vnímanie povolania profesionálneho vojaka v spoločnosti. „Čím viac bude armáda viditeľná a čím viac bude občan presvedčený, že ju potrebuje, tým viac bude stúpať aj kredit vojaka,“ doplnil.