Zmeko: Keď sa nepostaráme o bezpečnosť, všetko ostatné je nepotrebné

Bratislava 4. januára (TASR) – Každý modernizačný projekt je pre Ozbrojené sily (OS) SR dôležitý. Nákup techniky je však len nevyhnutný začiatok, upozornil náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko v rozhovore pre TASR. Vyrušuje ho, ak ktokoľvek populisticky prirovnáva stíhačku k nemocnici, alebo bojové vozidlo k diaľnici.



„Keď sa nepostaráme o bezpečnosť, čo nám pomôžu investície do infraštruktúry,“ pýta sa Zmeko. „Bezpečnostné prostredie sa mení a my si nemôžeme namýšľať, že sa nás nijakým spôsobom nedotkne. Keď sa nebudeme starať o základný pilier štátnosti, našu bezpečnosť, všetko ostatné je nepotrebné.“



Technikou Ozbrojené sily SR podľa Zmeka nemôžu konkurovať. „Slovenská republika od svojho vzniku neuskutočnila žiadny zásadný modernizačný projekt. Každá oblasť, v ktorej pôsobíme, je mimo aktuálnych požiadaviek. Vojaci vedia majstrovsky ovládať techniku, ale často je dvakrát staršia ako ľudia, ktorí s ňou pracujú.“



Nákup novej techniky je však podľa Zmeka iba začiatkom procesu. „To, že obstaráme moderný tank, neznamená, že sme skončili. Treba mu zabezpečiť logistiku, životný cyklus – máme ho kde garážovať? Máme na to špecialistov?“ Dodal, že adaptovať treba aj taktiku či postupy. Zároveň nákup jedného druhu techniky neznamená, že sú zabezpečené celé ozbrojené sily.



„Všetky veci musia ísť v harmónii,“ zdôraznil Zmeko. Nadchádzajúce projekty majú byť preto načasované, zosúladené a odkonzultované s rezortom financií v pripravovanom dlhodobom pláne rozvoja rezortu obrany.