Zmeko si v ČR prezrel zázemie amerických vrtuľníkov H-1

Praha/Náměšť nad Oslavou 15. novembra (TASR) - Na vrtuľníkovej základni v Náměšti nad Oslavou prijal v utorok a stredu náčelník Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Karel Řehka náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka. Na prihraničnom stretnutí rokovali o spoločnom výcviku či budúcnosti Mnohonárodného bojového zoskupenia NATO na Slovensku. Spravodajkyňu TASR o tom v stredu informovala Vlastimila Cyprisová z komunikačného oddelenia AČR.



Okrem ďalšej spolupráce armád si generáli tiež vymenili skúsenosti so zavádzaním novej techniky, najmä viacúčelových vrtuľníkov typu H-1. Témou schôdzky bolo aj zhodnotenie vývoja konfliktu na Ukrajine a situácie na Blízkom východe a dôsledky týchto konfliktov na globálnu bezpečnosť.



"Slovensko je naším významným partnerom. Chceme sa okrem spoločného výcviku a operačného nasadenia zamerať tiež na efektívnu spoluprácu pri zavádzaní nových zbraňových systémov," komentoval stretnutie Řehka.



Keďže Slovensko tiež plánuje kúpu nových bojových vrtuľníkov, rokovanie armád sa uskutočnilo v priestoroch 22. základne vrtuľníkového letectva. "Slovenskí kolegovia si tu prezreli okrem iného aj prevádzkové priestory systému H-1," vyzdvihla česká armáda.



ČR v roku 2019 uzavrela zmluvu so Spojenými štátmi na kúpu 12 viacúčelových vrtuľníkov programu H-1 (štyri stroje typu Viper a osem strojov typu Venom). Ako ocenenie pomoci Ukrajine jej USA darujú ďalších osem zmodernizovaných strojov. Celkom ich tak bude mať 20. Aktuálne sú na základni v Náměšti nad Oslavou už dva venomy a dva vipery. Česko týmito strojmi nahradí doteraz používané vrtuľníky ruskej výroby Mi-24.



Dôležitým bodom stretnutia bola podľa českej armády téma posilnenia východného krídla NATO a tiež budúcnosť Mnohonárodného bojového zoskupenia na Slovensku. Od polovice roka 2022 mu velí práve Česko, v roku 2024 túto úlohu prevezme Španielsko. Súčasne sa tiež navýši nasadenie síl a vznikne zoskupenie so silou brigády.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)