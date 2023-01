Zmeko: Uplynulý rok bol prelomový z hľadiska potrebnej modernizácie

Bratislava 3. januára (TASR) – Uplynulý rok patril v histórii Ozbrojených síl (OS) SR medzi najnáročnejšie, bol prelomový z hľadiska potrebnej modernizácie. Skonštatoval to náčelník generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Deklaroval, že pomoc poskytnutá Ukrajine nemala priamy vplyv na zníženie obranyschopnosti Slovenska. Ocenil prácu vojakov a podčiarkol, že príslušníci OS SR sú to najdôležitejšie, čo z hľadiska obranyschopnosti SR máme.



Náčelník generálneho štábu zdôraznil, že na zabezpečenie kvalitných podmienok pre službu profesionálnych vojakov je potrebné udržať naštartované tempo investícií do modernizácie výzbroje, vybavenia a opráv infraštruktúry. Ocenil, že aktuálne modernizačné projekty sú v súlade s požiadavkami na plnenie spojeneckých záväzkov a odrážajú požiadavky na pripravenosť armády.



"V rámci pozemných síl máme za sebou dôležité strategické rozhodnutia. Kontrakty na základnú modernizáciu pozemných síl sú aktuálne podpísané. To znamená predovšetkým nové bojové vozidlá, kolesové aj pásové. Verím, že v blízkej budúcnosti prijmeme rozhodnutia na obstaranie hlavného bojového tanku. Vnímam to konečne ako naberanie dychu," skonštatoval.



Doplnil, že armáda aktuálne obnovuje aj kasárne, ktoré sa mali ešte prednedávnom predať. Poukázal pritom na chýbajúce množstvo tých, ktoré sa už predali a na absenciu investícii do infraštruktúry armády za uplynulé roky. Hovorí o niekoľkomiliardovom investičnom dlhu. Ocenil, že súčasné vedenie rezortu obrany pristúpilo k realizácii niektorých projektov.



V súvislosti s úlohami, vyplývajúcimi z vojny na Ukrajine, skonštatoval, že OS sú v relatívne dobrej kondícii, majú dobrý a pripravený personál. "Ako reakciu na vojnu na Ukrajine dlhodobo plníme obrovské množstvo úloh. Tých, o ktorých sa vo všeobecnosti vie od začiatku, aj tých, o ktorých hovoríme postupne. A tie úlohy plníme excelentne," tvrdí. Spomenul pokrytie štátnej hranice či pomoc polícii.



"Profesionalita, lojalita voči štátu, schopnosť obetovať sa v prospech národného záujmu a v prospech občanov našej krajiny, to je najvyššia kvalita ozbrojených síl," uviedol Zmeko s tým, že sa to ukázalo pri plnení krízových úloh v posledných rokoch. Podčiarkol, že popri odznievajúcej pandémii sa vojaci podieľali najmä na plnení svojej hlavnej úlohy - garancii obrany Slovenska a jeho obyvateľov v súvislosti s Ruskou agresiou na Ukrajine.



Zmeko ozrejmil, že celkovo sa OS SR podieľali na výcviku viac ako 600 ukrajinských vojakov a na zabezpečení prepravy viac než 11.500 ton vojenského materiálu zo zásob našej armády i ďalších krajín, ktorý cez slovenské územie prúdil na Ukrajinu.