Zmeko:Nové systémy protivzdušnej obrany plnohodnotne nahradia aj S-300

Bratislava 21. októbra (TASR) - Systémy protivzdušnej obrany, ktoré chce Slovensko kúpiť od Izraela a Poľska, by mali plnohodnotne nahradiť darovaný systém S-300, väčšiu časť systémov Kub a systémy Igla. Uviedol to náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko. Nová technika podľa neho zásadne zvýši spôsobilosti OS SR. Oba systémy sú odskúšané na bojisku. Minister obrany Martin Sklenár doplnil, že momentálne je rezort v úvodných rokovaniach, výsledkom ktorých bude konkrétna zmluva.



"Jeho technické možnosti sú rádovo vyššie ako S-300, či už je to pokrytie perimetru, počet sledovaných a ostreľovaných cieľov, takisto má spôsobilosti aj na ochranu proti balistickým raketám, čo mala S-300 veľmi obmedzené, navyše je moderný, nový," povedal Zmeko o systéme stredného dosahu, ktorý by sa mal podľa rozhodnutia vlády kúpiť od Izraela. Cena je podľa neho primeraná. Hovorí o prvom kroku, keďže na kompletné pokrytie je potrebných šesť takýchto jednotiek.



Prenosné komplety protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu od Poľska majú nahradiť systémy Igla. Ako zdôvodnil Zmeko, väčšina munície pre igly je na hranici životnosti. Ide o systém obsluhovaný jedným človekom.



Vláda začiatkom októbra schválila zámer Ministerstva obrany SR na obstaranie systémov protivzdušnej obrany (PVO). Nákupy sa budú realizovať formou medzivládnych dohôd. O obstaraní mobilného systému stredného dosahu bude rezort rokovať s Izraelom. Prenosné komplety protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu by mohlo Slovensko kúpiť od Poľska. Zmluvy musí pred podpisom odobriť vláda. Náklady na oba typy systémov sú 193,98 milióna eur. Ide o prvú etapu akvizície palebných prostriedkov protivzdušnej obrany.