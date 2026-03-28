Zmena času ovplyvní tri nočné vlaky, do cieľa prídu o hodinu neskôr
Čas sa posúva o jednu hodinu dopredu, konkrétne z 2.00 na 3.00 h ráno.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Tri nočné diaľkové vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ovplyvní prechod na letný čas zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca. Čas sa posúva o jednu hodinu dopredu, konkrétne z 2.00 na 3.00 h ráno. Dotknuté vlaky preto prídu do cieľovej stanice o hodinu neskôr, informovala ZSSK.
„Dotknuté vlaky ZSSK pôjdu plynule podľa cestovného poriadku. Čas ich jazdy sa nezmení, aj keď zmena času spôsobí ich oneskorenie. Dopravca preto prosí cestujúcich, aby s uvedeným počítali pri plánovaní svojich ciest,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Zmenou času budú dotknuté nočné vlaky EN 442 Slovakia s odchodom z Humenného 19.31 h, s príchodom do Prahy 7.26 h, R 680 Zemplín odchádzajúci z Humenného 21.51 h a prichádzajúci do Bratislavy na Hlavnú stanicu 5.40 h a R 681 Zemplín, ktorý má z Bratislavy odchod 22.55 h a do Humenného má príchod o 7.29 h. Všetky tri vlaky podľa dopravcu prídu omeškané do 60 minút.
„Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, pôjdu už podľa letného času,“ dodal Baček.
Zmena času ovplyvní aj štyri nočné vlaky dopravcu RegioJet vrátane dvoch na trase z Prahy do Košíc a opačne. „Vlaky sa pri prechode na letný čas oneskoria o 60 minút, pričom počas jazdy je možné toto oneskorenie znížiť maximálne o 15 minút,“ uviedol PR manažér RegioJet Lukáš Kubát.
Prechod na letný čas sa dotkne tiež približne desiatich autobusových spojov dopravcu. „Zmena času je plne zohľadnená v predajnom systéme, časy sú správne uvedené na cestovných lístkoch,“ ozrejmil Kubát. Cestujúci v autobusoch tak nemusia počítať s oneskorením ani so žiadnymi dodatočnými úpravami.
