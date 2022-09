Zmena klímy ovplyvňuje aj voľne žijúcu zver, pripomínajú poľovníci

Košice 14. septembra (TASR) - Dlhodobé strácanie vody z krajiny má výrazný vplyv na celú faunu. Ako pre TASR uviedol hovorca Slovenskej poľovníckej komory (SPK) Alojz Kaššák, v súvislosti so zmenou klímy už dlhodobo registrujú zmeny v populáciách voľne žijúcej zveri. Kým pre malú zver má otepľovanie mimoriadne nepriaznivý vplyv, pre raticovú je prospešné. Následne však pre svoju početnosť podľa poľovníkov následne spôsobuje škody.



Otepľovanie pomáha k enormnému nárastu stavov populácie veľkých kopytníkov, ako jelene, daniele či diviaky. Ako vysvetlil, mierne zimy s malou snehovou pokrývkou prežijú i slabšie mláďatá, ktoré by inak tuhú zimy neprežili. "Toto spolu s veľkoplošným systémom obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a obrovskými kalamitnými plochami spôsobenými vetrom a lykožrútom poskytujú vynikajúce životné podmienky pre raticovú zver a ďalšie živočíchy, napríklad medvede," povedal.



Klimatická zmena negatívne ovplyvňuje najmä populáciu malej zveri - zajaca, bažanta, jarabice a ďalších aj chránených a ohrozených druhov žijúcich v poľnohospodárskej krajine. Veľkoplošné poľnohospodárstvo v tomto prípade spôsobuje opačný efekt. Podľa SPK sú obrovské lány polí – monokultúry nevhodným životným prostredím pre živočíchy viazané na poľnohospodársku krajinu.



"Poľovníci už dlhodobo vnímajú citlivo tento stav a hlavne v regiónoch, kde chýba voda, čistia studničky, budujú napájadlá, kaliská a prehrádzky na malých vodných tokoch," povedal. V tomto roku, keď je vplyv sucha veľmi výrazný, SPK podľa Kaššáka iniciovala kampaň s názvom Držme vodu. Užívateľov poľovníckych revírov tak vyzývali na zintenzívnenie aktivít súvisiacich so zadržiavaním vody v krajine. "Túto činnosť si dávajú poľovníci ako jednu z prioritných v rámci starostlivosti o prírodné populácie zveri," doplnil.



Pripomenul, že k tejto činnosti poľovníkov sa môže pripojiť aj verejnosť podobne ako pri iniciatíve s názvom Čistý revír = čistá príroda, v rámci ktorej poľovníci aj s prispením verejnosti vyzbierali z prírody v priebehu troch rokov viac ako 520 ton odpadu.