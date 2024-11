Zmena legislatívy na podporu finančných záujmov EÚ ide do 2. čítania

Bratislava 6. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania návrh legislatívy, ktorá má viesť k podpore a zvýšeniu efektivity ochrany finančných záujmov Európskej únie. Návrh má meniť zákon o prokuratúre, Trestný zákon i Trestný poriadok. Do parlamentu ho podali poslanci vládnej koalície.



Do zákona o prokuratúre sa ukotví oddelenie závažnej kriminality ako organizačnej zložky Generálnej prokuratúry SR. Jej úlohou má byť zabezpečenie riadneho výkonu pôsobnosti prokuratúry najmä v ochrane finančných záujmov EÚ. "A to najmä v oblasti riadenia, usmerňovania a kontroly činnosti podriadených prokuratúr pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom," uviedli poslanci v dôvodovej správe.



V Trestnom zákone by nová legislatíva mala zmeniť ustanovenie o treste za dovoz tovaru. V súčasnosti zákon hovorí o treste odňatia slobody jeden až päť rokov za to, ak niekto "vo väčšom rozsahu" skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú pri dovoze tovaru. Po novom by takýto trest platil vtedy, ak niekto nezaplatí clo alebo inú platbu "v rozsahu najmenej 10.000 eur". Zmena rozsahu skutkovej podstaty trestného činu reflektuje požiadavku európskej smernice.



Medzi základné zásady trestného konania sa navrhuje doplniť zásadu, že "orgány činné v trestnom konaní a súdy dbajú v trestnom konaní na náležitú ochranu finančných záujmov Európskej únie".



V zákone o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry sa má vďaka novej legislatíve vytvoriť povinnosť na zabezpečovanie špecializovaného vzdelávania prokurátorov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie



Nová právna úprava by mala byť účinná dňom vyhlásenia.