Zmena SAV by mohla prebehnúť k 1. 1. 2022, tvrdia Šajgalík a Paulis

Bratislava 20. septembra (TASR) – Transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV) by mohla prebehnúť k 1. januáru 2022. TASR to potvrdil predseda SAV Pavol Šajgalík a štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis.



"Keby som vedel cestovať v čase, tak sa momentálne nachádzame v stave, v akom sme boli v septembri 2014. Sme v celkom tvorivej diskusii s ministerstvom školstva, čo sa týka toho, ako by mala transformácia SAV vyzerať. Výhoda je v tom, že sme už raz týmto cyklom prešli," priblížil Šajgalík. Tvrdí, že teraz si je potrebné ujasniť, do akej miery chcú zmenený zákon vrátiť do pôvodnej podoby. "Pôvodná podoba nie je z júna 2018, ale z roku 2014," priblížil predseda SAV.



"Forma, v ktorej sa to momentálne nachádza, je dlhodobo neudržateľná. Dohodli sme sa na základnom rámci," povedal Paulis. Predseda SAV poukázal na minulosť, keď sa mala transformácia uskutočniť k polroku. To sa podľa neho ukázalo ako administratívne a ekonomicky náročné. Preto sa so štátnym tajomníkom dohodli na začiatku roka 2022. Ako vysvetlil predseda SAV, pred samotnou transformáciou bude musieť dôjsť k zmene zákona. "Teraz je otázka, k akej veľkej," priblížil. Dodal, že pri zmene zákona rátajú s tým, že bude musieť ísť do medzirezortného pripomienkového konania a aj z toho dôvodu by sa transformácia nedala stihnúť v tomto roku. Paulis potvrdil, že v tejto súvislosti bude zriadená i pracovná skupina, ktorá bude na detailoch transformácie vedeckej inštitúcie pracovať.



Štátny tajomník sa v tejto súvislosti stretol aj s predsedníčkou českej akadémie vied. Ako tvrdí, zbieral informácie o tom, ako to vyzeralo tam, aký model v Česku zvolili, ale pýtal sa i na negatívne skúsenosti.



Paulis chce, aby SAV bola konkurencieschopnejšia. "Hlavným efektom transformácie SAV je zmena právnej formy ústavov tak, aby mohli nakladať so svojím duševným vlastníctvom, vytvárať partnerstvá, profitovať z praxe a zo spolupráce so súkromným sektorom a aj vysokými školami. To znamená, samozrejme, aj viac peňazí na výskum," poznamenal štátny tajomník na sociálnej sieti. Zároveň chce, aby SAV bola flexibilnejšia. "Chceme, aby mohla SAV za dodržiavania podmienok nakladať so svojim majetkom a tiež, aby si mohla prenášať rozpočtové položky z jedného roka do druhého," uzavrel.