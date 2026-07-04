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Zmena volebných miestností sa dotýka asi 6500 obyvateľov B. Bystrice
V Banskej Bystrici je celkovo asi 60.000 voličov, od posledných prezidentských volieb pribudlo takmer 1300 prvovoličov.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Hoci sú volebné miestnosti pre sobotňajšie referendum v Banskej Bystrici umiestnené prevažne v tých istých objektoch ako počas predošlých volieb, približne 6500 voličov musí zamieriť inde. Dôvodom je rekonštrukcia škôl, v ktorých zvykli hlasovať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
„Volebné miestnosti zo Základnej školy (ZŠ) Golianova sú premiestnené do Materskej školy (MŠ) 9. mája, zo ZŠ Spojová do MŠ Šalgotarjánska a volebné miestnosti zo Základnej umeleckej školy Jána Cikkera sú premiestnené do ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici. Tieto zmeny sa dotýkajú približne 6500 obyvateľov. V Banskej Bystrici bude od 7.00 do 22.00 h sprístupnených 78 volebných miestností s asi 600 členmi okrskových volebných komisií, ktorí boli delegovaní politickými stranami, koalíciami politických strán alebo petičným výborom za referendum,“ konštatovala Marhefková.
Ako dodala, referendum je náročné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia, zamestnanci mestského úradu boli v ostatných dňoch sústavne v teréne a snažili sa riešiť požiadavky k spokojnosti všetkých.
V Banskej Bystrici je celkovo asi 60.000 voličov, od posledných prezidentských volieb pribudlo takmer 1300 prvovoličov. Podľa údajov z konca týždňa matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydal zhruba 560 voličských preukazov.
„Volebné miestnosti zo Základnej školy (ZŠ) Golianova sú premiestnené do Materskej školy (MŠ) 9. mája, zo ZŠ Spojová do MŠ Šalgotarjánska a volebné miestnosti zo Základnej umeleckej školy Jána Cikkera sú premiestnené do ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici. Tieto zmeny sa dotýkajú približne 6500 obyvateľov. V Banskej Bystrici bude od 7.00 do 22.00 h sprístupnených 78 volebných miestností s asi 600 členmi okrskových volebných komisií, ktorí boli delegovaní politickými stranami, koalíciami politických strán alebo petičným výborom za referendum,“ konštatovala Marhefková.
Ako dodala, referendum je náročné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia, zamestnanci mestského úradu boli v ostatných dňoch sústavne v teréne a snažili sa riešiť požiadavky k spokojnosti všetkých.
V Banskej Bystrici je celkovo asi 60.000 voličov, od posledných prezidentských volieb pribudlo takmer 1300 prvovoličov. Podľa údajov z konca týždňa matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydal zhruba 560 voličských preukazov.