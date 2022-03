Zmenili sa podmienky vstupu do vojenských obvodov, upozorňuje MO

Bratislava 11. marca (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje, že z bezpečnostných dôvodov plnenia úloh obrany sa zmenili podmienky vstupu do vojenských obvodov. Od 12. marca vyhlasuje dočasný zákaz vstupu do Vojenského obvodu Valaškovce, vojenský obvod Záhorie zatiaľ ostáva otvorený. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Rezort apeluje na verejnosť, aby dodržiavala legislatívu, ktorá zakazuje vstup do uzatvorených častí vojenského obvodu a tiež zhotovovať nákresy, plány, fotografické alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry.



„Rozumiem, že priestory vojenských obvodov verejnosť s obľubou využíva na rekreačné a turistické účely, avšak musím pripomenúť, že územie vojenského obvodu bolo zriadené ako územie s osobitným režimom a s obmedzenou využiteľnosťou civilného sektoru. V prvom rade slúži na prípravu zložiek štátu zabezpečujúcich jeho obranu,“ zdôraznil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).



Zákaz platí na území vojenských obvodov, vzťahuje sa na budovy a objekty Ozbrojených síl (OS) SR, ako aj rezortných organizácií, platí pre výcvikové zariadenia, riadiace a kontrolné veže a kontrolné stanoviská, zabezpečovacie objekty logistiky, skladové objekty a logistickú infraštruktúru, bezpečnostné zariadenia ochrany objektov a budov, muničné sklady a úložiská techniky, zdroje pitnej vody, vodojemy a ďalšiu infraštruktúru.



MO SR neodporúča ani fotiť, natáčať a zverejňovať vojenské obvody. Okrem porušenia zákona môže totiž takéto konanie negatívne ovplyvniť plnenie úloh OS SR a ďalších zložiek štátu. Preto MO SR pozastavuje aj udeľovanie súhlasu na fotenie alebo filmovanie v týchto priestoroch.