Zmenu adresy ubytovania musia Ukrajinci s dočasným útočiskom nahlásiť

Bratislava 11. marca (TASR) - Záujemcovia o dočasné útočisko sa môžu registrovať na ktoromkoľvek mieste. Prípadnú zmenu adresy ubytovania je však potrebné nahlásiť na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície. Avizované vyplácanie príspevkov na ubytovanie bude totiž naviazané na adresu uvedenú v informačných systémoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Síce to bude predstavovať zvýšenú záťaž na naše oddelenia, aj z toho dôvodu už intenzívne pracujeme na tom, aby sa zmena adresy dala vykonať aj na obci, kam sa cudzinec s dočasným útočiskom presťahuje," uviedla hovorkyňa.



Na problém s vybavovaním dočasného útočiska v praxi upozornila Nemocnica Malacky, ktorá pomáha sestrám z Ukrajiny. Koordinátor na cudzineckej polícii ich poslal z Bratislavy do Trnavy, aby sa neskôr utečenky nemuseli preregistrovať, keďže bývajú v Malackách spadajúcej pod trnavské oddelenie, priblížila marketingová manažérka spoločnosti Medirex Zuzana Čižmáriková. Opakovanej registrácie na cudzineckej polícii sa obáva aj v súvislosti s tým, že väčšina Ukrajiniek počiatočne prichádza do Bratislavy, no často si prácu nájdu v iných miestach Slovenska.