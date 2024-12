Zmenu zdravotnej poisťovne treba do 8.1. nahlásiť zamestnávateľovi

Bratislava 14. decembra (TASR) - Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť to svojmu zamestnávateľovi do 8. januára 2025. Ak ich má viac, musí zmenu nahlásiť každému. Vyplýva to z informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a všetkých troch zdravotných poisťovní, ktoré zverejnili na webe.



Rovnako je potrebné do tohto dátumu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške.



Poistenec, naopak, nie je povinný odhlasovať sa z predchádzajúcej zdravotnej poisťovne. Nemusí ani vracať pôvodný preukaz poistenca.