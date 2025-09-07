< sekcia Slovensko
Zmeny organizácie štruktúry ÚBOK sú v štádiu posudzovania
V súčasnosti prebiehajú interné analýzy skutkového stavu a prípravné procesy, ktoré sa týkajú možných zmien v štruktúre Policajného zboru.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Zmeny organizácie štruktúry Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sú v štádiu posudzovania. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová s tým, že sa k nim Policajný zbor nebude bližšie vyjadrovať.
„V súčasnosti prebiehajú interné analýzy skutkového stavu a prípravné procesy, ktoré sa týkajú možných zmien v štruktúre Policajného zboru,“ uviedla Vilhanová.
TASR so žiadosťou o vyjadrenie oslovila aj ministerstvo vnútra. To na žiadosť zatiaľ nereagovalo.
„V súčasnosti prebiehajú interné analýzy skutkového stavu a prípravné procesy, ktoré sa týkajú možných zmien v štruktúre Policajného zboru,“ uviedla Vilhanová.
TASR so žiadosťou o vyjadrenie oslovila aj ministerstvo vnútra. To na žiadosť zatiaľ nereagovalo.