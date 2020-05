Gröhling: Zmeny pri obedoch a vlakoch zadarmo sú na debatu v koalícii

Bratislava 29. mája (TASR) – Prípadná zmena pri takých sociálnych opatreniach, ako sú obedy alebo vlaky zadarmo pre žiakov a študentov, je na debatu s koaličnými partnermi. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Obedy zadarmo nie sú v kompetencii ministerstva školstva. "Akékoľvek rozhodnutie budeme musieť urobiť spoločne s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom (Sme rodina)," povedal šéf rezortu školstva. Podobne je to aj v súvislosti s vlakmi zadarmo pre študentov, pretože tie sú zas v kompetencii ministerstva dopravy.



V súvislosti s obedmi zadarmo minister pripomenul, že by bol rád, keby peniaze dostávali rodičia. Čo sa týka vlakov, chceli by poskytovať výrazné zľavy.



Ministerstvo školstva poskytuje školám na lyžiarsky výcvik finančné prostriedky od roku 2016. Príspevok je vo výške 150 eur na žiaka. Rezort prispieva žiakom aj na školu v prírode. Príspevok pre žiakov prvého stupňa základnej školy je určený vo výške 100 eur, v prípade špeciálnych základných škôl ide o sumu 150 eur. Minister poznamenal, že mladí ľudia by sa mali venovať športu. "Je to určitým spôsobom taká psychohygiena," dodal.