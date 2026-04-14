Zmeny pri zotavovacích podujatiach z dielne KDH neprešli do 2. čítania
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Opozičnému KDH sa nepodarilo presadiť zmeny pri zotavovacích podujatiach. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž v utorok odmietli ich novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. KDH v nej navrhovalo nanovo definovať zotavovacie podujatia, chcelo presadiť, aby sa za ne považoval pobyt až od počtu 30 detí do 16 rokov a na mierne dlhší čas, teda od piatich dní a viac.
„Novela zákona mala nanovo definovať zotavovacie podujatie ako organizovaný pobyt najmenej 30 detí a mládeže do 16 rokov veku na čas dlhší ako päť dní, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti,“ priblížili Peter Stachura a Marián Čaučík (KDH), ktorí za návrhom stáli. Chceli tak reflektovať na potrebu znížiť byrokratickú záťaž pre menšie a kratšie podujatia a rovnako aj pre podujatia, ktoré organizujú dospievajúce osoby s vyššou mierou osobnej zodpovednosti.
Poslanci potrebu zmeny odôvodňovali tým, že súčasná legislatíva veľmi úzko špecifikuje, čo je zotavovacie podujatie, nedostatočne zohľadňuje počet a vek účastníkov a za zotavovacie podujatie považuje aj krátkodobé aktivity. „Podľa aktuálne platného znenia zákona je zotavovacie podujatie definované ako organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti,“ dodali.
KDH chcelo tiež presadiť zmenu, podľa ktorej by zdravotníkom na zotavovacom podujatí mohla byť aj osoba so základným kurzom prvej pomoci. „Vzhľadom na náplň činností zdravotníka na zotavovacom podujatí pokladáme za vysoko neefektívne a nadbytočné vyžadovať trvalú fyzickú prítomnosť zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním,“ ozrejmili poslanci.
