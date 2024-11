Zmeny v čakačkách podľa rezortu neobmedzia zdravotnú starostlivosť

Bratislava 27. novembra (TASR) - Zmeny v maximálnych čakacích lehotách na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktoré majú platiť od budúceho roka, podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR neznamenajú obmedzenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Cieľom je podľa neho upratanie čakacích lehôt. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník rezortu Michal Štofko.



"Vypustili sme viac ako 200 čakacích lehôt spojených s medicínskymi službami definovanými diagnózou, to však neznamená, že nejakým spôsobom obmedzujeme kohokoľvek, akúkoľvek dostupnosť. Stále máme medicínske služby, ktoré sa týkajú výkonu," poznamenal s tým, že podľa dát ich tvorí vyše 90 percent.



Ako príklad uviedol medicínsku službu definovanú diagnózou s názvom zhubný nádor gastrointestinálneho traktu. "Pacient nečaká na zhubný nádor gastrointestinálneho traktu. Pacient čaká na operáciu, ktorá sa týka zásahu alebo intervencie do hrubého čreva. A máme medicínsku službu, ktorá sa volá vysoko komplexné výkony na čreve a iné. Upratali sme v rámci medicínskych služieb alebo čakacích lehôt, ktoré sú spojené s medicínskymi službami smerom k výkonom," vysvetlil.



Ministerstvo zdravotníctva navrhuje viaceré zmeny v maximálnych čakacích lehotách na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktoré majú platiť od budúceho roka. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



Zmeny kritizuje opozičné hnutie Slovensko. Poukázalo napríklad na to, že sa majú zrušiť sedemdňové lehoty na operácie pri deťoch s rôznymi typmi nádorov. Rovnako kritizuje, že pri deťoch s rakovinou sa majú predĺžiť lehoty na diagnostické vyšetrenia zo siedmich na 30 dní.



Zavedenie maximálnych čakacích lehôt je súčasťou reformy nemocníc. Pôvodne mali platiť pri asi 700 konkrétnych operáciách už od tohto roka. Ak by poisťovňa nezabezpečila termín operácie do tejto lehoty, na základe tohto zákona sa pacient môže na náklady svojej poisťovne nechať zoperovať v ktorejkoľvek krajine EÚ.