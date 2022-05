Matovič: Zmeny v dostupnosti inovatívnych liekov nie sú finančne kryté

Bratislava 26. mája (TASR) - Novela zákona, ktorá má zjednodušiť vstup inovatívnych liekov na slovenský trh, podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nemá finančné krytie. Rezort financií trvá na svojej pripomienke, že zakladá nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. Povedal to na štvrtkovej zdravotníckej konferencii Vizionári v zdravotníctve 2022 v Bratislave.



Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Róbert Babeľa Matovičove vyjadrenia komentovať nechcel. Poukázal na to, že o legislatívnej zmene komunikoval s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP). Podľa jeho šéfa Štefana Kišša novela hovorí o tom, že celkové výdavky na lieky budú v súlade s rozpočtom verejnej správy. "Rozhodnutie, koľko peňazí dáme na lieky, urobí vláda v októbri, do konca roka parlament (..) a tam si povieme, koľko ideme dávať na lieky," ozrejmil.



Rezort zdravotníctva má podľa Kišša mesačne veľmi podrobne monitorovať výdavky na lieky. "Bude mať legislatívnu podmienku, aby sa do rozpočtu, ktorý bude stanovený, zmestil," vysvetlil.



Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) tento týždeň poukázala, že onkologický pacient sa na Slovensku plnohodnotne dostane len k tretine inovatívnych liekov. Situáciu má zmeniť spomínaná novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorú podporili aj pacientske organizácie. Rezort zdravotníctva už pri predstavení návrhu upozornil, že väčšina nových a inovatívnych liekov na Slovensku je pacientom uhrádzaná v tzv. výnimkovom režime, v ktorom je na posúdení zdravotnej poisťovne, či liek uhradí a v akej výške. Má tak dochádzať k markantným rozdielom v prístupe pacientov k liečbe.



Legislatívnu zmenu už odobrila vláda. Parlament ju posunul do druhého čítania, v prípade schválenia má nadobudnúť účinnosť 1. augusta. Niektoré ustanovenia majú začať platiť neskôr.