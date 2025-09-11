Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti špecialistami neprijali

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Zmenu odôvodňovali potrebou odbremeniť ambulancie detských špecialistov.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Pre špecialistov pre dospelých sa nezavedie možnosť poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť osobám už od 15 rokov. Plénum Národnej rady (NR) SR totiž vo štvrtok neposunulo do druhého čítania novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Do parlamentu ju predložili opoziční poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH).

Zmenu odôvodňovali potrebou odbremeniť ambulancie detských špecialistov. Poukazovali na to, že na Slovensku je dlhodobo nedostatok detských špecialistov, najmä v niektorých odbornostiach. Mienili, že situáciu by mohlo pomôcť riešiť, ak by špecialisti pre dospelých mohli poskytovať starostlivosť už pacientom od 15 rokov. Vysvetlili, že mladiství medzi 15. až 18. rokom života sa svojou konštitúciou, fyziológiou aj spektrom ochorení približujú dospelým osobám.
.

