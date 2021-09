Zmeny týkajúce sa online rokovania výborov nadobudli účinnosť

Bratislava 2. septembra (TASR) - Novela rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR upravujúca online rokovania parlamentných výborov počas mimoriadnej situácie či núdzového stavu nadobudla účinnosť. Na sfunkčnenie výborov pri neúčasti ich overovateľov sa budú môcť na konkrétne rokovania zvoliť náhradníci. To sa netýka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Novela hovorí aj o zabezpečení audiovizuálneho prenosu z rokovania parlamentu a výborov, dostupný má byť verejnosti bez ohľadu na mimoriadnu situáciu a núdzový stav.



Online zasadnutie výboru sa bude môcť konať na základe rozhodnutia jeho predsedu alebo na žiadosť aspoň tretiny členov. Oznámiť sa to má aspoň 48 hodín vopred, aby sa zabezpečilo online rokovanie technicky i personálne. Dodržanie rovnakej lehoty odporúčajú aj pre podávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k predloženým legislatívnym návrhom vo výbore. "Táto však nie je povinná a môže byť predmetom úpravy rokovacích poriadkov jednotlivých výborov parlamentu," ozrejmili autori novely.



Legislatíva spresňuje, že schôdza výboru môže byť online v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, ako aj v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, ak činnosť nevykonáva Parlamentná rada SR.



Zmena v právnej úprave reaguje na skúsenosti z praxe cez zhoršenú pandemickú situáciu, keď bol parlament, no predovšetkým jeho výbory neuznášaniaschopné pre chorobu poslancov.



Po novom, ak nebudú na zasadnutí výboru prítomní overovatelia, výbor si bude môcť miesto nich zvoliť náhradníkov na toto konkrétne rokovanie. Overovatelia totiž svojím podpisom overujú zápisnice a uznesenia výboru, teda bez ich súčinnosti nemôže výbor riadne fungovať. Voľba náhradníkov sa však nemá uplatňovať vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií, kde musia zápisnice a uznesenia podpisovať aj zaručeným elektronickým podpisom.



Vďaka novej legislatíve si ústavnoprávny výbor zriaďuje komisiu pre tvorbu práva ako svoj stály odborný a konzultačný orgán, pričom členovi komisie, ktorý nie je poslancom, patrí odmena vo výške 20 eur na hodinu.



Zmeny sa dotýkajú aj ochrany osobných údajov. Rozsah spracovania osobných údajov osôb prítomných na rokovaní orgánov NR SR, ktorých prítomnosť by mohla byť zaznamenaná prostriedkami komunikačnej technológie, sa po novom spresňuje v súlade s princípom minimalizácie spracúvania osobných údajov podľa európskych nariadení. NR SR má mať po novom natrvalo verejne prístupný archív záznamov z online zasadnutí výborov a komisií.



Predsedovi parlamentu pribudla možnosť obrátiť sa na ústavnoprávny výbor s niektorými pochybnosťami, napríklad pri zaraďovaní návrhov do programu schôdze, a vypýtať si jeho stanovisko.



Nové znenie poriadku tiež hovorí, že rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií bude verejné s výnimkou konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa osobitného predpisu.