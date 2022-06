Zmluva na Edunet je platná do októbra, aktuálne ho využíva 3171 škôl

Bratislava 19. júna (TASR) – Zmluva na Edunet, teda systém školského internetu, je platná do októbra. Po tomto termíne nebude možné pripojiť alebo akceptovať pripojenie do Edunetu pre ďalšie školy. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s tým, že aktuálne ho využíva 3171 škôl.



"Prvé školy budú bez služieb v zmysle tejto rámcovej zmluvy až na jeseň 2023," uviedol rezort školstva. Slovensko.Digital poznamenalo, že k projektu Edunet, ktorý mal centrálne zabezpečiť pripojenie škôl na internet, majú dlhodobo zásadné výhrady.



Na ministerstve školstva v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bola zriadená pracovná skupina odborných garantov. "Jej cieľom je nájsť optimálne riešenie dátového pripojenia a súvisiacich služieb, ktoré bude ekonomicky hospodárne, nebude diskriminovať prípadných uchádzačov o zákazku limitujúcimi podmienkami účasti a zároveň nezaťaží neprimeraným spôsobom ministerstvo školstva ani samotné školy a školské zariadenia," uviedli z ministerstva školstva. Vypracovanie projektového zámeru v pracovnej skupine je plánované do 31. júla.



Slovensko.Digital vidí vážne riziká v postupe rezortu školstva na vypracovanie projektového zámeru na nový školský internet. Podľa združenia je nutné poznať súčasný stav na všetkých školách a identifikovať ich budúce potreby minimálne na nasledujúcich desať rokov. "Od ministerstva očakávame predloženie takýchto materiálov do otvorenej odbornej diskusie," uviedli zo Slovensko.Digital. Zároveň tvrdia, že ministerstvo školstva by malo umožniť participáciu všetkým záujemcom z odbornej verejnosti. Za kľúčového odborného partnera ministerstva považuje Slovensko.Digital neziskové Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete - SANET. Rezort školstva potvrdil, že projektový zámer bude komunikovaný aj s odbornou komunitou.



"Časť škôl si dokáže zabezpečiť pripojenie na internet vo vlastnej réžii za podmienok výhodnejších ako centrálne poskytovaných zo strany ministerstva. Nová stratégia nemôže byť zameraná iba na obstaranie jedného dodávateľa," poznamenali zo Slovensko.Digital. Ministerstvo uviedlo, že tieto podmienky sú súčasťou vypracovávaného projektového zámeru.