ZMOS a TASR podpísali zmluvu o spolupráci na rok 2025

Bratislava 28. januára (TASR) - Zmluvu o spolupráci na tento rok podpísali v utorok predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik a generálny riaditeľ Tlačovej agentúry SR (TASR) Vladimír Puchala. TASR podľa zmluvy poskytne textové správy v slovenskom i maďarskom jazyku a fotografie pre mestá a obce, ktoré sú členmi ZMOS. Využívať ich môžu pre vlastné informačné účely, pre svoje oficiálne webové stránky či periodiká priamo vydávané samosprávou.



"Máme dobrú sieť regionálnych spravodajcov, ktorú ďalej rozvíjame. Posilnili sme píšucich redaktorov, foto- a videoredaktorov v regiónoch tak, aby sme dokázali čo najkvalitnejšie a najrýchlejšie informovať o dianí v samospráve," uviedol generálny riaditeľ TASR. Primátori a starostovia podľa jeho slov vedia, že TASR nechýba na tlačových konferenciách či podujatiach samosprávy a prináša férové informácie o dianí. "ZMOS je pre nás cenný a rešpektovaný partner pri plnení služby verejnosti," doplnil.



Božik sa poďakoval za korektnú spoluprácu s TASR aj korektné informovanie. "TASR realizuje servis nielen pre ZMOS ako organizáciu, ktorá zastupuje 97 percent samospráv miest a obcí Slovenska. Veľa informácií ide z každého jedného mesta a obce," podotkol. Vyzdvihol dôveryhodnosť agentúrneho servisu, z ktorého čerpajú iné médiá. "My sme veľmi spokojní a vďační za to, že TASR si na 100 percent koná svoju prácu tak, že objektívne informuje o dianí v slovenských mestách a obciach," dodal.



ZMOS má zmluvu s TASR od roku 2018. Spolupráca ZMOS-u a TASR vznikla na základe projektu tlačovej agentúry s názvom TASR do každej obce. Cieľom bolo zlepšiť informovanosť z regiónov a umožniť samosprávam prístup k informáciám z overeného zdroja.