ZMOS a Úrad komisára pre deti spustili aktivity proti šikane

Partizánske 10. septembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu s Úradom komisára pre deti spustili preventívne aktivity proti šikane na školách. Ich cieľom je v prvom rade o šikane hovoriť a poskytnúť pri jej výskyte prvú pomoc. S Akadémiou prevencie proti šikane začal ZMOS a úrad v Partizánskom, súčasťou projektu je i tematická publikácia. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii v Partizánskom predseda ZMOS Jozef Božik a komisár pre deti Jozef Mikloško.



Zámerom akadémie je vytvoriť priestor na školenie podporných tímov v školách aj časti učiteľskej verejnosti a riaditeľov škôl. Cieľom bude učiť podporné tímy vytvoriť priestor na komunikáciu medzi ľuďmi a odborne vzdelávať v poskytovaní prvej pomoci.



"Prvoradým cieľom akadémie je hovoriť o šikane, hovoriť o nej na verejnosti, s dospelými, deťmi, že vôbec takýto problém existuje. Druhým je naučiť dospelých i deti, čo robiť, ako majú podať prvú pomoc, riešiť, čo majú urobiť ako prvé kroky, ktoré môžu zmeniť osudy detí," priblížil Mikloško.



Božik vyzdvihol, že ZMOS môže partnerom v projekte, ktorý sa týka v budúcnosti. "Práve mestá a obce sú najväčším zriaďovateľom základných škôl (ZŠ) na Slovensku a tým máme spoluzodpovednosť za to, akým spôsobom sa uberá život žiakov, ale aj pedagógov na našich ZŠ. Čím viac budeme efektívni v eliminácii šikany a pozitívne vplývať na duševné zdravie našich detí, o to lepšia bude spoločnosť o päť, desať, 15 a 20 rokov," vyhlásil predseda ZMOS.



ZMOS a Úrad komisára pre deti začali s projektom v Partizánskom, postupne chcú aktivity presunúť i do ďalších samospráv na Slovensku. Do nich sa po čase chcú vrátiť, aby prevenciu vyhodnotili. Súčasťou podujatia boli diskusie medzi odborníkmi, žiakmi i pedagógmi. Aktivity majú za cieľ stanoviť konkrétne postupy, ktoré pomôžu školám efektívne bojovať proti vzniku šikany.



Organizácie tiež vydali publikáciu Iný pohľad na šikanovanie, ktorá poskytne školám i rodičom praktické rady a metodiky na identifikáciu a riešenie prípadov šikany, ako aj na prevenciu jej výskytu. Distribuovať ju chcú školám po celom Slovensku.