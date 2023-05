ZMOS:Ambície novely školského zákona narážajú na možnosti miest o obcí

Bratislava 11. mája (TASR) - Pri napĺňaní novely školského zákona zavádzajúcej právny nárok na umiestnenie dieťaťa do škôlky narazí aplikácia na reálne kapacitné a finančné možnosti miest a obcí. Prijatá novela tak bude splneným míľnikom v pláne obnovy bez reálnej implementácie, ktorá ostane len ambíciou. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).



"Na jednej strane vítame zakotvenie právneho nároku na miesto v materskej škole pre deti od troch rokov, pretože vnímame potrebu matiek čo najrýchlejšieho návratu do práce, avšak na strane druhej, ak sa tak má aj reálne v praxi diať, musí byť skutočná garancia vykonateľnosti," upozornil predseda samosprávneho združenia Branislav Tréger.



Pripomenul, že ZMOS ešte vo februári poukazoval na úskalia návrhu, najmä vzhľadom na nereálny časový rámec na vytvorenie dostatočných kapacít v materských školách a prijatie ďalších opatrení.



Stále nevyriešeným ostal podľa ZMOS-u aj problém financovania. "Aj keď pôvodný zámer Plánu obnovy a odolnosti SR zo strany rezortu školstva bol prehodnotiť financovanie materských škôl a prevziať ich pod prenesený výkon štátnej správy, tak ako je to v súčasnosti pri financovaní základných škôl, nakoniec rezort školstva ponechal financovanie v pôvodnom stave, s tou istou výškou podielových daní, avšak s pomerne vyššími nákladmi na prevádzku," dodal Tréger.



V utorok 9. mája Národná rada SR schválila novelu školského zákona, ktorou sa na Slovensku okrem iného zavádza právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov od septembra 2025 a detí od štyroch rokov od septembra 2024.