ZMOS apeluje, aby poslanci na mimoriadnej schôdzi nepodporili návrhy

Bratislava 17. februára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vníma zvolanie utorkovej (18. 2.) mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR ako hazard s dôverou aj budúcnosťou Slovenska. ZMOS preto apeluje na poslancov parlamentu, aby nepodporili vládne návrhy zákonov "a preukázali tak mieru spoločenskej zodpovednosti a dôstojne viedli predvolebnú kampaň".



Predseda ZMOS-u Branislav Tréger dodáva, že združenie pred každými komunálnymi voľbami komunikuje s mestami a obcami, aby tesne pred voľbami neprijímali rozhodnutia so zásadnými ekonomickými či sociálnymi vplyvmi na samosprávy. "Preto sme prekvapení, že takáto situácia nastáva na úrovni vlády SR a parlamentu," uviedol Tréger v tejto súvislosti. ZMOS tiež konštatuje, že parlament by mal problémy, ktoré trápia obyvateľov, riešiť priebežne, systematicky a s mierou poznania dosahov.



Združenie podľa Trégera považuje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu za legitímne a rešpektuje právo legislatívnej iniciatívy aj tesne pred voľbami do parlamentu. "Avšak ako sociálny partner nesúhlasí s tým, aby predmetom rokovania najvyššieho zákonodarného zboru dvanásť dní pred riadnymi parlamentnými voľbami boli zákony, ktoré majú preukázateľné výrazné ekonomické dosahy na stabilitu verejných financií a štátneho rozpočtu," skonštatoval predseda ZMOS-u.



Tréger tiež dodal, že tieto vládne návrhy by mali byť v riadnom pripomienkovom konaní s priestorom na vyjadrenie argumentov, faktov a postojov relevantných sociálnych partnerov. "Mestá a obce na Slovensku majú priame skúsenosti s mnohými zákonmi, ktoré neboli predmetom rokovania na úrovni sociálnych partnerov a cítime ich mnohé negatívne dosahy," doplnil.



Na mimoriadnej schôdzi majú poslanci rokovať o vládnych návrhoch zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. O všetkých troch bodoch by mal parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Do programu schôdze sa zaradil aj návrh na vyslovenie nesúhlasu s Istanbulským dohovorom. Schôdzu iniciovali poslanecké kluby Smeru-SD a SNS.