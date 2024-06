ZMOS: Božik podčiarkol potrebu prostredia pre deti, v ktorom môžu rásť

Bratislava 1. júna (TASR) - Deti sú radosťou a budúcnosťou našich miest a obcí, a preto je našou povinnosťou vytvárať pre nich prostredie, v ktorom môžu rásť, učiť sa a rozvíjať. Skonštatoval to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.



"V dnešný deň by sme chceli všetkým deťom venovať špeciálnu pozornosť a podporu. Na mnohých miestach sa konajú rôzne kultúrne a športové podujatia, ktoré pripravili mestá a obce v spolupráci s miestnymi organizáciami. Verím, že si deti tieto akcie naplno užijú a odnesú si z nich nezabudnuteľné zážitky," uzavrel.



Dodal, že mestá a obce naprieč Slovenskom sa stále snažia zlepšovať podmienky pre život a vzdelávanie detí. Preto podľa jeho slov investujú napríklad do modernizácie škôl. Poukázal aj na organizáciu a financovanie aktivít pre deti od krúžkov a športov až po letné tábory či na podporu sociálne slabších rodín s deťmi zo strany samospráv. Podčiarkol, že deti sú naša budúcnosť a treba si to uvedomiť.