ZMOS chce pomôcť navrátiť deti do škôl i pri zriadení odberných miest

Bratislava 26. novembra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce pomôcť otvoriť školy aj pre žiakov druhého stupňa i pri zriaďovaní ďalších odberných miest pre testovanie na ochorenie COVID-19. TASR o tom v stredu informoval starosta bratislavského Lamača Lukáš Baňacký, ktorý zastupuje ZMOS na ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ).



"Chceme otvoriť školy aj pre žiakov druhého stupňa a pomôcť tak im, ich pedagógom a rodičom," skonštatoval Baňacký po stredajšom zasadnutí ústredného krízového štábu. Podmienkou je testovanie žiakov a ich rodinných príslušníkov, ktoré bude prvým zdrojom pretestovania obyvateľov pred vianočnými sviatkami. Detaily a postupy by mali byť rozpracované na štvrtkovom (26.11.) stretnutí ZMOS s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS).



"Ďalšou oblasťou, v ktorej ide ZMOS pomôcť Slovensku, je aj zriaďovanie ďalších mobilných odberových miest, ktoré by zriaďovali mestá a obce, ktoré o takúto aktivitu prejavia záujem," poznamenal Baňacký. Je rád, že sa podarilo vyhnúť lockdownu.



Zástupca ZMOS riešil aj otázku zálohových platieb pre samosprávy na pokrytie výdavkov so zabezpečením testovania.