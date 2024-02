ZMOS chce s Ústredným automotoklubom riešiť bezpečnosť na cestách

Bratislava 5. februára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce spolu s Ústredným automotoklubom (ÚAMK) SR riešiť bezpečnosť na cestách a znížiť nehodovosť. Riešenie vidia aj v opätovnom budovaní dopravných ihrísk. Tie by boli súčasťou dopravnej výchovy na školách. Otvárajú preto tému účelovej viazanosti časti finančných zdrojov z povinného zmluvného poistenia, ktorá by slúžila na ich budovanie. Informovali o tom na pondelňajšom brífingu.



"Prichádzame so systémovým riešením, nikomu nechceme uberať z peňazí ani zvyšovať dane. Chceme sa dopracovať k riešeniu, ktoré bude zadefinované z hľadiska finančného krytia, ale aj vecnej realizácie," skonštatoval predseda ZMOS a primátor Partizánskeho Jozef Božik.



Dopravná výchova by nemala byť podľa neho len teoretickou súčasťou predprimárneho vzdelávania a vzdelávania na základných školách. Pretavená by mala byť aj do praxe, a to aj výstavbou chýbajúcich dopravných ihrísk. Samosprávy však v súčasnosti nemajú žiaden nástroj, o ktorý by sa mohli v tomto smere oprieť. Napriek tomu, že existuje množstvo finančných schém, žiadna nie je podľa Božika každoročne viazaná na takúto cielenú podporu.



ZMOS a ÚMAS chcú preto otvoriť rokovania s Ministerstvom vnútra SR i Ministerstvom financií SR. Financie navrhujú vyčleniť z balíka peňazí z povinného zmluvného poistenia. Z neho osem percent ide na špeciálny účet rezortu vnútra venovanému prevencii a vzdelávacím a výchovným aktivitám. Ročne to predstavuje okolo 20 - 25 miliónov eur. Z nich navrhujú vyčleniť 20 percent na grantovú schému na podporu budovania dopravných ihrísk. Tie by sa najprv budovali v krajských a okresných mestách, následne aj v menších mestách či väčších obciach. Ročne by sa ich dalo podľa odhadov vybudovať niekoľko desiatok.



Ďalšou iniciatívou je zároveň rozšírenie pilotného projektu Bezpečné mesto do ďalších miest a obcí. V súčasnosti funguje len v Bratislave. Jeho cieľom je vtiahnuť spoločnosť, v tomto prípade rodiny, do dopravno-bezpečnostného diania a osvojiť si princípy bezpečnosti na cestách. Súčasťou víkendového podujatia je jazda kritickými miestami v meste, následne jazda zručnosti či jazda šmyku. Nechýbajú ani ukážky poskytnutia prvej pomoci.



"Slovensko je automobilová veľmoc. Investovali sme obrovské investície do stimulácie automobiliek. Tak ako sme svetová automobiloví veľmoc, starajme sa svetovo o zdravie našich detí a v podstate celej populácie," odkazuje prezident ÚAMK Ján Smrečan.



Ministerstvo vnútra v reakcii pre TASR uviedlo, že preferuje partnerskú spoluprácu so samosprávami a je pripravené poskytnúť podporu aj v oblasti legislatívy. "Radi si vypočujeme argumenty zástupcov ZMOS, ktoré by následne mohli viesť k návrhu na potrebné koncepčné zmeny v dnes platnej legislatíve," skonštatoval tlačový odbor rezortu vnútra.



Podľa zákona o poisťovníctve odvádzajú poisťovne osem percent z prijatého povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na osobitný účet MV SR. Finančné prostriedky z neho po prerokovaní s ministerstvom financií rezort vnútra rozdelí hasičským jednotkám a zložkám ministerstva na úhradu nákladov. Súvisia s obstaraním materiálno-technického vybavenia, objasňovaním príčin dopravných nehôd či výstavbou a vybavením koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania.