ZMOS: chýbajú predpisy na mechanicko-biologickú úpravu odpadov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Samosprávam chýbajú vykonávacie predpisy, ktoré sú nevyhnutné na zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov (MBÚ). Povinnosť sa zavádza od 1. januára 2025. Pre TASR to uviedla Únia miest Slovenska (ÚMS) aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ministerstvo životného prostredia na otázku TASR o tom, kedy predstaví nariadenie vlády k povinnosti úpravy odpadu, neodpovedalo.



"Členské mestá ÚMS sa na túto povinnosť zodpovedne pripravujú. Stále im však chýbajú niektoré legislatívne úpravy, aby si vedeli túto povinnosť správne zazmluvniť a narozpočtovať," povedala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Poukazuje pri tom na chýbajúce nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb a poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. ÚMS verí, že rezort životného prostredia bude samosprávy o všetkom potrebnom zodpovedne a včas informovať.



Pre samosprávy, zberové spoločnosti a prevádzkovateľov skládok je podľa predsedu ZMOS Jozefa Božika kľúčové poznať výšku sadzieb za uloženie odpadu po jeho úprave a vyriešiť otázky spojené s uplatňovaním DPH. "Podľa posledných informácií by tieto predpisy mali byť schválené v septembri, čo je pre samosprávy veľmi neskorý termín vzhľadom na potrebu verejného obstarávania, schvaľovania všeobecne záväzných nariadení o odpadoch a tiež prípravy rozpočtov," poznamenal Božik.



Pripomína, že samosprávy nie sú povinné prevádzkovať vlastné linky na úpravu odpadu. Prevažne malé obce by si podľa Božika takéto finančne náročné zariadenie nemohli dovoliť. Väčšina Slovenska však bude mať od nového roka možnosť zaviesť MBÚ. Liptovský Hrádok, Partizánske či Krompachy budú prevádzkovať vlastné linky. Niektoré obce, najmä na východe Slovenska, budú mať možnosť zaviesť úpravu až v priebehu roka 2025. "Stále existujú nepokryté oblasti, napríklad v okolí Rožňavy, kde sú zariadenia na úpravu odpadu vzdialené, a tu rezort životného prostredia prisľúbil individuálny prístup a hľadanie riešení," priblížil Božik.



Zároveň tvrdí, že od januára očakávajú výrazné zvýšenie nákladov na zber a spracovanie komunálneho odpadu, čo bude mať za následok nárast poplatkov pre občanov. Preto je podľa Božika dôležité, aby obyvatelia boli o týchto zmenách informovaní. "Zároveň je potrebné klásť dôraz na motiváciu občanov k dôkladnému triedeniu komunálneho odpadu, čím sa zníži množstvo odpadu ukladaného na skládky, a tým aj celkové náklady na jeho zneškodňovanie alebo zhodnocovanie," skonštatoval.



Mechanicko-biologická úprava odpadu pred skládkovaním bude na Slovensku povinná od 1. januára 2025. SR túto povinnosť zaviedla už v roku 2021. Následne sa účinnosť zákona dvakrát posunula na začiatok budúceho roka. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.