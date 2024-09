ZMOS: Chýbajúce zdroje ohrozujú podporu miestneho športu

Bratislava 29. septembra (TASR) - Pokiaľ nebude doriešené financovanie samospráv na najbližšie roky, chýbajúce zdroje môžu ako jeden z prvých segmentov ohroziť šport v mestách a obciach. Upozornilo na to Združenie miest a obcí (ZMOS) pri príležitosti Európskeho týždňa športu (23. - 30. 9.)



Predseda ZMOS-u Jozef Božik poukázal na to, že miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore športu detí a mládeže. "Viac ako 90 percent financovania detského a mládežníckeho športu pochádza z rozpočtov miest a obcí," zdôraznil predseda ZMOS-u. Významné investície samospráv smerujú aj do údržby a starostlivosti športovísk. "Mestá a obce financujú prevádzku športovísk, ako sú plavárne, športové haly, zimné a futbalové štadióny," dodal.



Upozornil zároveň, že udržateľnosť tejto podpory nevyrieši dofinancovane 50 miliónov eur do konca tohto roka, ktoré ZMOS žiada na základe výpadku príjmu z podielových daní. "Problémom sú chýbajúce zdroje pre nadchádzajúce roky, ktoré vznikli v dôsledku vládnych rozhodnutí z minulých období," vysvetlil Božik. "Ak sa tieto chýbajúce zdroje nebudú riešiť, samosprávy budú nútené zrušiť podporu športu i kultúry," varoval predseda ZMOS-u.



O celkovej zhoršujúcej sa finančnej situácii samospráv, ktorá začína nútiť mestá a obce k prepúšťaniu zamestnancov, informovali predstavitelia ZMOS-u na štvrtkovej (26. 9.) tlačovej konferencii.