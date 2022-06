ZMOS: Dôležité bude neprestať po ukončení CoFoE komunikovať

Bratislava 5. júna (TASR) - Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE) sprevádzalo mnoho vecných diskusií podložených faktami. Dôležité bude neprestať komunikovať a postupne prezentovať všetky úspechy, ktoré z diskusií vzišli. Pre TASR to povedal ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.



"Európska politika k nám bude tak blízko, ako my dokážeme uplatniť skúsenosti z aplikačnej praxe v nastavovaní jej rozhodnutí," uviedol. Za mimoriadne dôležité považuje Kaliňák porovnávanie.



Neraz boli totiž podujatia postavené na porovnávaní medzi európskymi inštitúciami a Slovenskom. "Práve vďaka porovnávaniu sa dokážeme inšpirovať, prijímať lepšie opatrenia a zároveň prispieť k tomu, aby sme mohli príklady dobrej praxe zaviesť do nášho prostredia," spresnil Kaliňák.