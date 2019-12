ZMOS: Dostupnosť potravín v obciach je problém

Opátka 13. decembra (TASR) – Dostupnosť potravín v mnohých menších obciach na Slovensku je problém, ktorý treba riešiť. Poukazuje na to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) aj na základe výsledkov prieskumu zameraného na dostupnosť potravín na vidieku. Podľa neho ani polovica malých obcí nemá predajňu potravín a ľudia sú odkázaní na nákupy v susednej obci alebo pomoc od príbuzných.



Prieskum, ktorý ZMOS v piatok prezentoval, ukazuje, že kamennú predajňu má len 46 percent obcí do 250 obyvateľov. V prípade obcí od 251 do 500 obyvateľov sú kamenné predajne samozrejmosťou pre 82 percent samospráv. Služby pojazdnej predajne v oboch veľkostných kategóriách využíva sedem percent obcí. Z prieskumu tiež vyplýva, že 2,6 percenta obcí prevádzkuje predajňu potravín ako vlastnú. Výrazne vyššie je pritom zastúpenie obecných kamenných predajní v najmenších obciach do 250 obyvateľov (6,9 percenta) oproti množstvu kamenných predajní v obciach do 500 obyvateľov (0,8 percenta). "Je zjavné, že tlak na zabezpečenie potravín v najmenších obciach ich výraznejšie než väčšie obce motivuje k prevádzkovaniu vlastných obecných predajní. Súkromné potraviny v týchto skupinách obcí prevádzkuje 74,2 percenta prevádzkovateľov a 28,9 percenta potravinových predajní pôsobiacich v najmenších skupinách obcí patrí do väčšej maloobchodnej siete," informoval hovorca ZMOS Michal Kaliňák.



Finančná pomoc pre predajňu potravín by bola riešením pre celkovo 63,1 percent opýtaných starostov. Zároveň sa 65,2 percenta starostov vyjadrilo, že by dostupnosť základných potravín na vidieku mala byť definovaná ako služba vo verejnom záujme. Prieskum bol realizovaný od 10. do 25. októbra na reprezentatívnej vzorke 287 samospráv. Na Slovensku je pritom celkovo 1133 obcí, ktoré majú menej ako 500 obyvateľov, a celkovo v nich žije viac ako 300.000 ľudí.



"Chceli by sme odporučiť, aby štát prevzal akúsi ochrannú ruku nad týmto problémom a v spolupráci s nami navrhol riešenie," uviedol prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň. Poukázal okrem iného na to, že pre obce je prevádzkovanie vlastnej predajne v súčasnosti ekonomicky veľmi náročné až neudržateľné.



Výsledky prieskumu budú podkladom pre ZMOS na budúcoročné vypracovanie dosahovej štúdie, ktorá by mala vyčísliť finančné možnosti garancie dostupnosti potravín na vidieku. K možným riešeniam patrí dotácia na prevádzku kamenných predajní, podpora pojazdných predajní alebo donášky potravín. Veľkou inšpiráciou je podľa združenia situácia v Českej republike, kde fungujú takéto dotačné schémy a v legislatíve je zadefinované, že dostupnosť potravín na vidieku je vo verejnom záujme. "Chceme namerať finančné dôsledky jednotlivých odporúčaní a alternatívnych riešení a zároveň chceme aj naformulovať možnosť, aby sme v príslušnej legislatívne mali zadefinovanú dostupnosť potravín na vidieku vo verejnom záujme tak, ako je to u našich západných susedov," povedal Kaliňák.



Príkladom obce bez obchodu s potravinami je Opátka v okrese Košice-okolie. Najbližší obchod je v Košickej Belej vzdialenej desať kilometrov. V minulosti v Opátke fungovala obecná predajňa, bola však stratová a obec ju musela dotovať. "Mesačne to vychádzalo na 300 - 400 eur a nedokázali sme to utiahnuť, takže sme boli nútení obecné potraviny zavrieť," vysvetlil starosta obce Martin Müller. Obyvatelia, ktorí dochádzajú za prácou do Košíc, si potraviny nakúpia v meste, časť ľudí je však odkázaná na pomoc druhých. Formu podpory na zabezpečenie dostupnosti potravín by starosta obce privítal.