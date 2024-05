ZMOS: Eurofondy sú významným zdrojom financovania regionálneho rozvoja

Bratislava 1. mája (TASR) - Vstup SR do Európskej únie (EÚ) je významným míľnikom aj pre mestá a obce. Európske fondy sú významným zdrojom financovania regionálneho rozvoja na Slovensku. Poukázalo na to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri príležitosti stredajšieho 20. výročia vstupu SR do EÚ.



"Mestá a obce sú aktívnymi aktérmi európskych politík, takmer 70 percent európskej legislatívy vykonávajú mestá a obce, implementujú ich do všeobecne záväzných nariadení. Európske fondy sú významným zdrojom financovania regionálneho rozvoja na Slovensku, čo vytvára veľmi silnú interakciu miest a obcí k EÚ. Sme vďační, ale na druhej strane nechceme len prijímať, ale sa aj podieľať na formovaní a nastavovaní európskych verejných politík," poznamenal predseda združenia Jozef Božik.



ZMOS si uvedomuje, že miestna územná samospráva sa nezhostila všetkých výziev a príležitostí. "Členstvo v EÚ nie je o jednotlivých aktéroch verejnej politiky, ale verejnej správe a štátu ako celku. Využívali sme príležitostí a výzvy do tej miery, do ktorej sme ich ako členská krajina EÚ nastavili a vyjednali," dodal Božik.



Združenie si pripomenulo aj Sviatok práce, ktorý sa tiež oslavuje 1. mája. "Mestá a obce vytvárajú priestor a snažia sa, aby na ich území mohli pôsobiť firmy a spoločnosti, ktoré dávajú prácu pre obyvateľov miest a obci, ktorí vďaka tomu vytvárajú v oblasti výroby a služieb hodnoty prinášajúce vyššiu kvalita života," uzavrelo.