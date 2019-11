ZMOS: Fungovanie miest a obcí potrebuje modernizáciu

Bratislava 12. novembra (TASR) - Fungovanie miest a obcí potrebuje modernizáciu, musí reagovať na legislatívny vývoj a nové trendy. Tvrdí to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré preto realizuje aktivity zamerané na formulovanie takzvaného nového komunálneho manažmentu. Jedným z doterajších výsledkov je audit financovania a výkonu prenesených kompetencií. TASR o tom informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.



"V rámci inventúry kompetencií realizujeme aj prieskumy a zisťujeme postoje starostov a primátorov k činnosti samospráv. Na základe toho musíme konštatovať, že iba deväť percent starostov a primátorov si myslí, že audit kľúčových originálnych kompetencií je nepotrebný," priblížil Kaliňák.



ZMOS tvrdí, že podľa 32,1 percenta respondentov sú v komunálnej legislatíve aj také kompetencie, ktoré obec nikdy nevykonávala. "Dokonca podľa 64,5 percenta starostov a primátorov by kompetencie samospráv mali byť odstupňované podľa veľkosti samosprávy. Časť z nich si myslí, že kompetencie by mali byť napríklad viazané aj s prihliadnutím na ekonomickú silu mesta či obce," podotkol hovorca združenia.



Ďalší z prieskumov, ktorý ZMOS realizoval, sa týkal vplyvov na rozvoj samospráv. Podľa 45,6 percenta respondentov má najvýraznejší podiel na rozvoji samosprávy štát. Európska únia obsadila druhú priečku, lebo si to o jej významnom vplyve myslelo 33,4 percenta opýtaných. "Aj to dokazuje, že na zmeny v legislatíve má podstatný vplyv domáca aj európska politická reprezentácia," vysvetlil Kaliňák.



V nadväznosti na tieto zistenia aj výsledky auditu prenesených kompetencií organizuje ZMOS 19. až 20. novembra v Banskej Bystrici podujatie, ktoré sa sústredí na audit kompetencií miestnej územnej samosprávy. Súčasťou bude tiež predstavenie modelu miestnej územnej samosprávy s dôvodmi na rozbor jej kompetenčného zázemia.