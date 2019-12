ZMOS: Interaktívne podujatia riešili smart agendu i GDPR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Smart riešenia pre obecnú i mestskú samosprávu, problematika GDPR i rozvoj cezhraničnej spolupráce boli kľúčovými témami podujatí, ktoré Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zrealizovalo v roku 2019 v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy. "Uskutočnili sme 10 workshopov, tri semináre i jedno medzinárodnú konferenciu,“ spresnil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.



Ako doplnil, workshopy so zameraním na smart agendu prebrali využitie šikovných moderných riešení v oblasti odpadového hospodárstva, energetickej efektívnosti, ale aj pri rozvoji turistickej infraštruktúry či organizácie statickej dopravy. "V rámci seminárov sme sa sústredili na GDPR z hľadiska ochrany osobných údajov aj samosprávy, riadenie parkovania v mestách a obciach a infozákon v podmienkach samosprávy so zameraním na aplikačné problémy,“ informoval. "V poradí druhá medzinárodná konferencia s názvom 'Municipálna V-4' definovala možnosti cezhraničnej spolupráce a kooperáciu samospráv v rámci tzv. partnerských miest," dodal. Spomínaných podujatí sa podľa jeho slov zúčastnilo približne 850 účastníkov – zástupcov volených predstaviteľov, odborných zamestnancov aj členov asociácií pôsobiacich v samospráve.



Strešná organizácia obecných a mestských samospráv takisto v roku 2019 zrealizovala 13 prieskumov, poskytujúcich informácie a dáta týkajúce sa rôznych oblastí výkonu miestnej územnej samosprávy. "Skúmali sme inventarizáciu financovania prenesených kompetencií v samosprávach, máme jedinečné čísla k problematike nájomného bývania aj k zabezpečovaniu celoplošnej zimnej údržby. Ďalšie prieskumy sa venovali činnosti spoločných obecných úradov, odpadovému hospodárstvu a environmentalistike, mediácii v samospráve, ale aj dostupnosti predajní potravín na vidieku či verejnému osvetleniu z hľadiska prevencie kriminality, ochrany zdravia a majetku," konkretizoval Kaliňák.



ZMOS takisto pokračoval v dvojmesačnej periodicite zverejňovania inšpirujúcich príkladov dobrej praxe, spracovaných do manuálu Kroky k úspechu, združenie vydalo takisto 13 metodických usmernení, upozorňujúcich na legislatívne zmeny.



"V priebehu roka 2020 budeme v týchto aktivitách naďalej pokračovať," uistil hovorca ZMOS-u.