ZMOS: Je potrebné investovať do vodárenských sietí a ich rozvoja

Bratislava 6. októbra (TASR) - Mestá a obce dlhodobo apelujú na potrebu investícií, ktoré by zabezpečili udržateľný rozvoj vodárenských sietí. Zásadným krokom je práve obnova existujúcich sietí. TASR o tom informovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré bude žiadať zmeny vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.



"Od roku 2003 boli štátne investície prioritizované do rozvoja verejných kanalizácií v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov, zatiaľ čo obnova vodovodných sietí bola vykonávaná prevažne len v prípade havárií a porúch. Tento prístup viedol k zhoršovaniu kvality infraštruktúry, ktorá už dosiahla koniec svojej životnosti," tvrdí predseda ZMOS-u Jozef Božik.



ZMOS preto bude žiadať nevyhnutné zmeny vo vyhláške, ktorou sa ustanovuje regulácia cien v regulovaných odvetviach vodného hospodárstva, aby zohľadňovala potreby vodárenských spoločností a zabezpečila financovanie plánovanej obnovy rozdelenej do desiatich rokov. Fixná zložka ceny by mala podľa združenia pokrývať aspoň základné prevádzkové náklady na údržbu odberných miest. Vodárenské spoločnosti by tak mali dostatočné zdroje na nevyhnutné investície do obnovy sietí.



"Súčasná situácia je neudržateľná. Naše vodovodné siete sú na konci svojej životnosti a bez zodpovedajúcich investícií do ich obnovy riskujeme vážne problémy v zásobovaní vodou. Vyhláška musí zohľadňovať nielen prevádzkové náklady, ale aj potrebu systematickej obnovy sietí," povedal Božik.



ZMOS považuje za nevyhnutné, aby sa majetok vodárenských spoločností precenil. Vyhláška to musí zahrnúť s cieľom zvýšiť hodnotu majetku týchto spoločností. "Toto precenenie by malo byť plne zahrnuté do ceny, aby sa zabezpečil primeraný zisk spoločností a umožnil primeraný percentuálny nárast ceny. Len tak bude možné vytvoriť podmienky pre efektívne hospodárenie a dlhodobé plánovanie investícií, ktoré sú nevyhnutné na obnovu vodovodných sietí," priblížil Božik.



Združenie zároveň apeluje, aby sa do vyhlášky zahrnuli osobné náklady zamestnancov do oprávnených nákladov. Tým sa zabezpečí, že nedôjde k stagnácii platov až do roku 2027 a zabráni sa odlivu odborníkov z vodárenského sektora.



Vyhláška musí podľa ZMOS zohľadňovať nutnosť vytvárania finančnej rezervy na plánovanú obnovu v časovom horizonte desiatich rokov v súlade so zákonom. Združenie tiež bude presadzovať, aby vyhláška rešpektovala závery Správy z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR vo vybraných vodárenských spoločnostiach.



Zmeny v regulácii cien môžu podľa ZMOS viesť k zvyšovaniu poplatkov za vodné a stočné, ale zdôrazňuje, že toto opatrenie je nevyhnutné. Vodárenské spoločnosti navrhujú postupné navyšovanie rozložené do viacerých rokov, aby sa výrazne nezaťažili rozpočty domácností. "Zvýšenie poplatkov je jednou z mála ciest, ako zabezpečiť, že sa s vodou bude nakladať ako s neoceniteľným prírodným zdrojom, ktorým je," vyhlásil Božik.