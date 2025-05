ZMOS je presvedčené, že EÚ by si mala zachovať svoj pôvodný kompas

Bratislava 9. mája (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je presvedčené, že Európska únia (EÚ) by si mala zachovať svoj pôvodný kompas, ktorým je mier, solidarita a spoločný hospodársky rozvoj. Pri zásadnej zmene smeru podľa neho hrozí strata dôvery a podpory občanov. Rešpektovať by takisto mala rôznorodosť členských štátov, ich národné špecifiká a kultúrnu identitu. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková pri príležitosti piatkového Dňa Európy.



„Pre slovenské mestá a obce znamená členstvo v EÚ viac než len symboliku. Vďaka európskej politike súdržnosti získavajú regióny a samosprávy finančné prostriedky na modernizáciu verejných služieb, zlepšenie infraštruktúry, podporu vzdelávania, životného prostredia či digitalizácie. EÚ takisto vytvára rámec na výmenu dobrých skúseností, odborný rast samospráv a zvyšovanie kvality verejnej správy,“ zdôraznil predseda ZMOS Jozef Božik.



Ako podotkol, ZMOS bude naďalej hájiť záujmy miest a obcí v európskom priestore a prispievať k formovaniu politík, ktoré zabezpečia trvalo udržateľný rozvoj regiónov. „Mestá a obce musia mať možnosť plnohodnotne sa podieľať na budúcnosti EÚ na základe rešpektu k ich podmienkam, kompetenciám a potrebám ich obyvateľov, ktorí tvoria základ, na ktorom stojí celý projekt EÚ,“ doplnil.



Deň Európy odkazuje na deklaráciu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana, ktorú predstavil 9. mája 1950. Hovorila o vytvorení európskeho úradu pre uhlie a oceľ, ktorý by dohliadal hlavne na výrobcov týchto strategických surovín a prispel tým k zabezpečeniu mieru v Európe. Návrh sa považuje za začiatok budovania Európskej únie. Jej zakladajúcimi členmi boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. K prvému rozšíreniu došlo v roku 1973. Slovensko do EÚ vstúpilo v roku 2004.