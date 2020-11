ZMOS je skôr za to, aby druhé kolo celoplošného testovania nebolo

Bratislava 2. novembra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je skôr za to, aby sa na Slovensku druhé kolo celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 už nerealizovalo. V pondelok to vyhlásil predseda ZMOS-u Branislav Tréger s tým, že význam testovania vidí skôr v regiónoch, kde je to nevyhnutné. Poukázal pritom na severnú časť krajiny. ZMOS bude zaujímať názor odborníkov, no vie si predstaviť cielenejšie využitie personálnych, materiálnych i finančných prostriedkov na testovanie, napríklad na hraniciach.



"Musia sa k tomu vyjadriť odborníci, zdravotníci, epidemiológovia, ale my odporúčame, aby druhé kolo celoplošného testovania nebolo. Aby bolo realizované len v tých oblastiach, kde je to nevyhnutné," povedal Tréger.



Mestá a obce na Slovensku podľa šéfa ZMOS-u v rámci prvého kola celoplošného testovania, ktoré sa konalo uplynulý víkend, reagovali na všetky podnety, hoci boli mnohokrát zdrojom osočovania a spochybňovania. "Napriek tomu sme sa dokázali zmobilizovať a pomôcť štátu, aby akcia bola úspešná," skonštatoval. Samosprávy podľa Trégera však dostávali k celoplošnému testovaniu veľmi často zmätočné, protichodné, oneskorené či zavádzajúce informácie. "Želáme si, aby druhé testovanie, ak príde, bolo zdokonalené a boli vychytané chyby, ktoré sa pri prvom kole vyskytli," uviedol.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu (1. 11.) oznámil, že druhé kolo celoplošného pretestovania určite bude. Pripustil však, že v jednom či troch okresoch na Slovensku by sa testovať nemuselo. Hovoriť o tom chce s odborníkmi. "Potrebujeme poctivú diskusiu s epidemiológmi," skonštatoval.