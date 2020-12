ZMOS: Konferencia o budúcnosti Európy sa musí robiť inak

Bratislava 7. decembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo rezortu zahraničných vecí pripomienky k pripravovanej dlhodobej Konferencii o budúcnosti Európy v Slovenskej republike. "Pripravovanú diskusiu vnímame ako príležitosť na zvýšenie povedomia o európskych politikách a procesoch medzi miestnymi politikmi, a tým aj občanmi," uviedol Michal Kaliňák, hovorca ZMOS.



Združeniu sa nepáči, že koncept konferencie pripravuje bez zachovania princípu „zdola nahor“. Cieľovou skupinou projektu sú podľa Kaliňáka občania, preto by mal vychádzať z územného princípu „zdola-nahor“. Navrhovaná koncepcia podľa ZMOS kladie príliš veľký dôraz na spoločensko-politickú úroveň – účasť národnej elity.



"Združenie je presvedčené, že začať by sa malo od územnej samosprávy, mimovládneho/občianskeho sektora, akademickej a podnikateľskej obce za účasti národných a európskych predstaviteľov," zdôraznil Kaliňák.



ZMOS preto žiada ministerstvo, aby zapojilo do pripravovaných diskusií členov slovenskej delegácie v Európskom výbore regiónov. Ten je poradným orgánom európskych inštitúcií. Členmi Európskeho výboru regiónov sú volení predstavitelia z miestnej a územnej samosprávy, ktorí obhajujú záujmy miest, obcí a regiónov na európskej úrovni.



Konferencia o budúcnosti Európy mala pôvodne odštartovať v Deň Európy 9. mája tohto roku v Dubrovníku, čo znemožnila koronakríza. Podujatie, ktoré potrvá dva roky, má do diskusií o budúcom smerovaní Európy zapojiť európske a štátne inštitúcie, parlamenty, mimovládne organizácie a občanov.











