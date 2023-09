ZMOS kritizuje povinnosť zabezpečiť externý defibrilátor v obciach

Bratislava 26. septembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) kritizuje povinnosť zabezpečiť aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor (AED) v obciach nad 500 obyvateľov. Od septembra ju priniesla zmena v zákone o obecnom zriadení. ZMOS bude žiadať úpravu legislatívy a poukazuje na to, že sa udiala podobne ako pri "chodníkovej" novele.



"Ide o ten istý prípad, keď sa vám nepriamo mení novela zákona o obecnom zriadení, jedným odsekom v inom zákone, v tomto prípade v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve," podotkol predseda združenia Jozef Božik. Ide podľa neho o nepatrnú a dobre mienenú novelu s nepredvídanými a nevyčíslenými dosahmi na mestá a obce.



ZMOS aktuálne komunikuje s územím a zbiera podnety z aplikačnej praxe. "Zatiaľ boli naše samosprávy informované prostredníctvom nášho komunikačného kanála, pripravujeme komentár k zákonu pre členské mestá a obce. Na základe doterajšieho oboznámenia sa so znením zákona a podnetov z územia budeme navrhovať zmenu zákona," ozrejmil.



Súčasne znenie novely podľa Božika nereaguje na súvisiace situácie a prináša otvorené otázky a nejasnosti. "Otázka na prekladateľa je, či bude túto novelu sprevádzať metodický pokyn," skonštatoval. Podotkol, že novela nešpecifikuje, či má byť AED dostupný v interiéri či v exteriéri, ani odkiaľ sa o ňom majú občania dozvedieť. Nie sú tiež jasné otázky certifikácie, doby životnosti a kontroly zariadenia. Rovnako je otázne, kto ponesie zodpovednosť v prípade zlyhania defibrilátora s fatálnymi následkami na živote človeka.



ZMOS je toho názoru, že na samosprávy bola daná opäť zodpovednosť a povinnosť, ktorá nespadá do jej kompetencií a taktiež bez finančného krytia. "Predkladateľ platnej novely uvádza negatívne dosahy na rozpočet verejnej správy, čo nie je pravda. Suma automatického defibrilátora sa pohybuje na úrovni cca 2000 eur plus suma prístrešku, pokiaľ bude umiestnený v exteriéri," dodal Božik.



Obce s viac ako 500 obyvateľmi sú do konca roka 2024 povinné zabezpečiť, aby bol na verejne prístupnom mieste dostupný aspoň jeden funkčný AED. Na každých ďalších 5000 obyvateľov musia zabezpečiť ďalší. Operačné stredisko Zdravotnej záchrannej služby SR má zase zabezpečiť spravovanie ich centrálneho registra. Zmenu v júni odobrila prezidentka Zuzana Čaputová.