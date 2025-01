ZMOS: Kybernetický útok na kataster narušil fungovanie miest a obcí

Bratislava 9. januára (TASR) - Kybernetický útok na informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR vážne narušil fungovanie miest a obcí tým, že obmedzil ich prístup k aktuálnym údajom o vlastníckych právach a nehnuteľnostiach. Bez nich sú prakticky paralyzované pri viacerých činnostiach, ktoré sú kľúčové pre ich riadne fungovanie a plnenie zákonných povinností. Týka sa to napríklad územného a stavebného konania či vybavovania trvalých pobytov. Pre TASR to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.



"Obmedzenia vážne narušujú bežný chod a každodenné činnosti samospráv a môžu mať ďalekosiahle následky pre občanov aj podnikateľské subjekty," skonštatoval Božik.



V dôsledku útoku nemôžu mestá a obce napríklad realizovať územné zisťovania, vydávať stavebné povolenia či iné rozhodnutia v rámci stavebného konania. Pozastavená je aj správa majetku obcí, keďže chýbajú aktuálne údaje o vlastníckych vzťahoch a hraniciach pozemkov. Komplikovaná je taktiež agenda súvisiaca so záložnými právami nehnuteľností.



Ďalším výrazným problémom je podľa šéfa ZMOS-u obmedzenie rozhodovania o miestnych daniach a poplatkoch, ktoré sa často odvíja od údajov o nehnuteľnostiach. Samosprávy pritom upozorňujú, že daňovníci môžu nahlasovať zmeny nehnuteľností len do konca januára, čo ešte viac zhoršuje situáciu a vytvára časový tlak na obnovenie systému. Bez dostupnosti týchto informácií sú podľa neho nútené pozastaviť niektoré konania alebo ich výrazne spomaliť. Môže to mať negatívny dosah na ich rozpočty.



Mestá a obce nemôžu ani pripravovať a schvaľovať nové územné plány či ich aktualizácie, čo je podľa neho nevyhnutné na efektívne plánovanie a riadenie rozvoja územia.



"Z hľadiska bezpečnosti údajov a ochrany vlastníckych práv je kybernetický útok na kataster mimoriadne závažný incident, ktorý ukázal zraniteľnosť kľúčových štátnych systémov," poznamenal Božik s tým, že ak sa situácia nebude riešiť dostatočne rýchlo a efektívne, môže to mať dlhodobé dosahy na dôveru občanov, právnu istotu vo vlastníckych vzťahoch i celkovú stabilitu trhu s nehnuteľnosťami. Za nevyhnutné preto považuje okamžité posilnenie kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenia integrity údajov o vlastníctve nehnuteľností.



Ministerstvo vnútra SR aj ÚGKK SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predseda ÚGKK SR Juraj Celler vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy.



Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.