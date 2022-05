ZMOS: Legitimita poslancov je vzhľadom na jeden volebný obvod slabá

Bratislava 8. mája (TASR) - Legitimita poslancov Národnej rady (NR) SR je vzhľadom na jeden volebný obvod slabá. Vyhlásil to ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Slovensko je podľa neho unikát v tom, že má pre parlamentné voľby len jeden volebný obvod. Zvýšenie počtu obvodov by podľa ZMOS okrem iného prinieslo lepšie zastúpenie regiónov v parlamente.



"Národná rada SR dlhodobo nemá adekvátne zastúpenie z jednotlivých krajov. Aj v tomto období má zo 150 poslancov 70, ktorí majú menej ako 5000 preferenčných krúžkov, dokonca 49 z nich má menej ako 3000 preferenčných krúžkov. Je viac ako zrejmé, že v parlamente je veľmi slabou stránkou legitimita poslancov NRSR," vyhlásil Kaliňák pre TASR.



Zdôraznil tiež, že na Slovensku nepotrebujeme nové politické strany. Tie existujúce by mali podľa neho fungovať lepšie vďaka ľuďom, ktorí "žijú v realite a sú viac naviazaní k svojej práci ako k straníckej centrále". ZMOS pred časom spustil aj petičnú akciu za zvýšenie počtu volebných obvodov.



V uplynulom týždni sa v priestoroch NRSR uskutočnila diskusia týkajúca sa zvýšenia počtu volebných obvodov v najbližších parlamentných voľbách. Okrem Kaliňáka a viacerých poslancov na ňu prišli aj odborníci z akademickej obce.



Kaliňák podľa svojich slov na diskusii nezaevidoval žiadne vystúpenie, ktoré by obhajovalo súčasný stav. Pripomenul však vyjadrenia SaS a Sme rodina, ktoré nemajú záujem zrušiť jeden volebný obvod. Zástupcovia týchto strán podľa neho neboli na diskusii. "Jedna vec je, že koalícia chce meniť volebné pravidlá a na druhej strane sme svedkami toho, že dve z koaličných strán deklarujú, že nemajú záujem to meniť. Toto je rozpačitý záver toho, či príde k zmenám, alebo či bude záver len o tom, že sa to podiskutovalo," skonštatoval Kaliňák.



SaS opakovane hovorí, že veľkosť volebného obvodu má kopírovať teritórium, pre ktoré sa schvaľuje legislatíva volenými poslancami. "Občan si môže voliť najvhodnejších zástupcov svojich záujmov v rámci celého Slovenska a nie na základe regionálneho princípu, ktorý mu, naopak, voľbu naprieč regiónmi znemožňuje," povedal tímlíder strany pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus. Pre zvýšenie regionálnej legitimity poslancov je SaS pripravená diskutovať o zmene váhy preferenčných hlasov či ďalších úpravách volebného systému.



Strana Za ľudí podporuje zmenu volebného systému. Každé volebné obdobie sa podľa jej poslankyne Alexandry Pivkovej ukazuje nerovnomerné zastúpenie regiónov v parlamente.



Diskusia sa konala pod záštitou Ústavnoprávneho výboru NR SR. Jeho šéf Milan Vetrák (OĽANO) pre TASR ozrejmil, že viacerí poslanci chcú, aby sa prípadné zvýšenie volebných obvodov udialo najskôr po vykonaní reformy verejnej správy na Slovensku. V koalícii podľa neho diskutujú o zvýšení počtu volebných obvodov, ako aj o celkovej volebnej legislatíve.