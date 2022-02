ZMOS: Logistický manuál Komunal prezentuje adresnú pomoc Ukrajine

Bratislava 28. februára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravilo pre mestá a obce v súvislosti s pomocou Ukrajine a jej občanom prichádzajúcim na Slovensko jednotný logistický postup, podľa ktorého bude fungovať zásobovanie a podpora v rámci územia Slovenska a materiálna pomoc smerom do vojnou postihnutých oblastí. Logistický model Komunal je zverejnený na stránke ZMOS-u.



"V situácii, ako je táto, musíme mať premyslený a dobre zorganizovaný logistický model pomoci, v rámci ktorého budú presne určené jednotlivé procesy a kompetencie. Tento model musí byť realizovateľný aj v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v cieľových destináciách. ZMOS v spolupráci s partnermi spúšťa určené podporné moduly, v rámci ktorých vstupuje do činnosti aj Modul 3, a to je práve materiálna pomoc pre vojnou postihnuté oblasti," povedal zástupca ZMOS-u, starosta bratislavského Lamača Lukáš Baňacký.



Partnerom Združenia miest a obcí Slovenska v tejto aktivite sú Konferencia biskupov Slovenska, Slovenská katolícka charita a Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike.