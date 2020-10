ZMOS: Máme dáta pre reformu kompetencií v samosprávach

Bratislava 5. októbra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) disponuje relevantnými podkladmi, ktoré sa môžu využiť pri komunálnej reforme a vytvorení novej schémy kompetencií samospráv. Hovorca združenia Michal Kaliňák na to upozornil v súvislosti s predstavenou reformnou víziou Moderné a úspešné Slovensko, ktorú v pondelok ako podklad pre národný plán obnovy predstavilo Ministerstvo financií (MF) SR.



„Koncom roka 2019 sme predstavili audit prenesených kompetencií, v priebehu najbližších týždňov predstavíme nástroje na podporu medziobecnej spolupráce a počas jesene budeme tiež predstavovať audit kľúčových originálnych kompetencií podľa jednotlivých oblastí, rovnako i výsledky komparácie samosprávy na Slovensku a v štátoch V4,“ spresnil Kaliňák.



Avizoval, že ZMOS od začiatku roka 2021 začne predstavovať tzv. nový komunálny manažment. „Bude nastavený na zmeny, ktorých dosahy aj vopred poznáme. Nechceme, aby si samospráva zopakovala chyby z ostatnej reformy verejnej správy,“ povedal.



ZMOS je podľa jeho slov presvedčený, že súčasťou reformných procesov musí byť aj súbežne realizovaná reforma štátnej správy. Naopak, s myšlienkou o zrušení mestských častí Bratislavy a Košíc, ktorú v rámci komunálnej reformy predkladajú autori vízie, sa ZMOS nestotožňuje. „Nie je to riešenie ani správna úvaha,“ skonštatoval Kaliňák.



Podľa prezentovaného konceptu reforiem sa má k dátumu komunálnych volieb v novembri 2022 uskutočniť reforma miestnej územnej samosprávy. Jej podstatou je revízia kompetencií podľa veľkosti obce, v dvoch najväčších mestách má priniesť len jednu úroveň riadenia, teda zrušenie mestských častí Bratislavy a Košíc. Reformu samospráv zdôvodňujú predkladatelia súčasnou rozdrobenosťou a z toho vyplývajúcou neefektívnou správou a financovaním v prostredí samospráv. Cieľom reformy však nie je zlučovať obce, ale upraviť škálu kompetencií podľa veľkostných kategórií. Upraviť by sa mal takisto príjmový mix samospráv tak, aby bol menej procyklický. „Dôjde k vyššiemu zastúpeniu majetkových daní a k zníženiu priamych daní,“ vysvetlili predkladatelia.