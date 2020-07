ZMOS: Memorandum s kľúčovými partnermi pomôže zlepšiť správu miest

Bratislava 29. júla (TASR) - Výmena informácií o aplikačnej praxi a trendoch, koordinácia aktivít a budovanie odborného zázemia, ktoré budú viesť k zefektívneniu správy i hospodárenia miest a obcí. To sú ciele intenzívnejšej spolupráce medzi Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a asociáciami dlhodobo pôsobiacimi v oblasti miestnej územnej samosprávy. Memorandum v tomto duchu v stredu podpísali zástupcovia ZMOS-u, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR a Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií SR.



Predseda strešnej organizácie miest a obcí Branislav Tréger v tejto súvislosti zvýraznil, že miestna územná samospráva sa v súčasnom období dostáva do situácie, v ktorej je nevyhnutné spájať sily a koordinovať postupy. "Práve v období ovplyvnenom dosahom koronakrízy bude potrebné zdieľať informácie a využívať príklady dobrej praxe pri riešení problémov, na ktoré je potrebné v rámci hospodárenia a agendy samospráv reagovať," uviedol Tréger. "Dôležitým tiež ostáva efektívne zabezpečenie majetku, s ktorým súvisí kompetenčné posilnenie mestskej i obecnej polície," dodal.



Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR Eva Balážová je presvedčená, že memorandum znamená strategickú a systematickú podporu pri snahách o zlepšovanie ekonomického manažovania samospráv. "Táto dnes už inštitucionalizovaná spolupráca je zárukou toho, že naše snahy dostanú lepšiu podporu i viac príležitostí," povedala.



Podľa prezidenta Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR Ľudovíta Budzáka je memorandum možnosťou efektívne využiť informácie z aplikačnej praxe, ktoré kontrolóri získavajú prostredníctvom svojich zistení. "Chceme so ZMOS-om hodnotiť, analyzovať a navrhovať opatrenia na zvýšenie právneho povedomia a odbornosti i skvalitnenie riadenia, správy, financovania a verejnej kontroly hospodárenia v územnej samospráve,“ uviedol Budzák.



Prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií SR Ján Andrejko si myslí, že synergia zo spolupráce môže pomôcť riešiť dlhodobé problémy, ktoré sú v súčasnosti v rámci aktuálnej legislatívy prakticky nevykonateľné. "Je to napríklad vymáhanie plnenia sankcií za niektoré druhy priestupkov. My na tieto problémy nielen poukazujeme, máme aj návrhy riešení. Spoločnými silami sa nám môže podariť ich presadiť a premietnuť do potrebných legislatívnych zmien," uviedol Andrejko.



Zástupcovia kľúčových partnerov ZMOS-u sa budú podľa memoranda zúčastňovať na rokovaniach iniciatívnych a poradných orgánov združenia, výstupy a zistenia z aplikačnej praxe chce ZMOS plošne a permanentne komunikovať s orgánmi jednotlivých samospráv prostredníctvom intenzívnej online komunikácie.