ZMOS: Mestá a obce podporia Svetový deň predčasne narodených detí

Bratislava 16. novembra (TASR) - Mestá a obce vysvietia miestne dominanty do purpurovej farby. Podporia tak Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý pripadá na 17. novembra. Informovalo o tom Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).



Vysvietenie dominánt na Slovensku sa uskutoční od stredy (15. 11.) do nedele (19. 11.) podľa možností jednotlivých samospráv. "ZMOS je platforma, ktorá pomáha, chráni a spája, aj toto sú hodnoty združenia, a preto sa tento rok prvýkrát zapojí do iniciatívy Občianskeho združenia Malíček, aby vyjadrilo solidaritu s týmito deťmi a ich rodičmi," uviedol predseda združenia Jozef Božik.



ZMOS oslovil s touto celosvetovou iniciatívou všetky členské obce, mestá a mestské časti. Mesto Partizánske vysvieti do purpurovej farby Kostol Božského Srdca Ježišovho na Námestí SNP. Banská Štiavnica vysvieti purpurovou farbou budovu Nového zámku a mesto Martin desať svetelných stĺpov na Divadelnom námestí, priblížilo združenie.



Vysvietená bude aj budova klasicistického kaštieľa v Snine, Holíčsky zámok v Holíči, budova mestského múzea a infocentra v Ilave. Bratislavská mestská časť Petržalka symbolicky vysvieti zrekonštruované Holubice mieru na Dolnozemskej ceste. V Brezne bude svietiť na purpurovo historická radnica v centre. Svoju dominantu vysvietia aj mestá Topoľčany, Hlohovec, Čadca, obce Šenkvice, Stráňavy, Ďurčiná a ďalšie samosprávy.