ZMOS: Mestá a obce potrebujú najmä zvýšiť estetickú hodnotu budov

Bratislava 16. marca (TASR) - Mestá a obce potrebujú z hľadiska urbanizmu najmä zvýšiť estetickú hodnotu budov. Ďalšími prioritami sú pre starostov a primátorov cyklochodníky či vonkajšie zóny oddychu, športu a rekreácie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Informoval o tom Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.



Prieskum sa okrem iného venoval kvalite urbanizmu a prebiehal v čase od 22. januára do 3. marca na vzorke 501 štatutárnych predstaviteľov miest a obcí.



Na otázku, čo je v obci alebo meste potrebné zlepšiť z urbanistického hľadiska, uviedlo takmer 55 percent opýtaných odpoveď "Zvýšiť estetickú hodnotu niektorých budov (odstrániť ošarpané fasády, neudržiavané predzáhradky a pod.)". Vytvorenie alebo rozšírenie siete cyklochodníkov vníma ako prioritu 52,9 percenta miest a obcí. Takmer 51 percent z respondentov uviedlo, že je potrebné vytvoriť alebo rozšíriť ihriská, pešie zóny, parky a iné vonkajšie zóny oddychu. Vyriešenie nedostatku parkovacích miest je potreba na úrovni 33,5 percenta samospráv. Problémy s nadmernou dopravou konštatovalo 30,3 percenta opýtaných. Celkovo 24,4 percenta konštatovalo, že potrebujú lepšie začlenenie novostavieb rodinných domov a bytov do celkového charakteru okolitých budov. Iný urbanistický problém uviedlo 6,2 percenta opýtaných.



Väčšina samospráv hodnotí urbanistickú kvalitu pozitívne. Vyše polovica (50,8 percenta) ju považuje za dobrú, za veľmi dobrú ju považuje 7,3 percenta. Podľa 30,8 percenta je rovnako dobrá ako zlá. Celkovo ako zlú ju vníma 5,6 percenta a za veľmi zlú ju považuje 1,2 percenta opýtaných. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 4,2 percenta respondentov.