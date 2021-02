ZMOS: Mestá a obce sa v komunikácii vlády strácajú rovnako ako občania

Bratislava 5. februára (TASR) – Mestá a obce sa pri príprave víkendového testovania a obnovy školskej dochádzky budú musieť opäť spoľahnúť len samé na seba. "V chaotickej a neustále sa meniacej komunikácii štátu sa starostovia, primátori a ich tímy strácajú rovnako ako učitelia na školách, tiež občania,“ konštatuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).



Strešná organizácia samospráv je presvedčená, že mestá a obce urobia maximum možného pri minime relevantných informácií, ktorými disponujú. Združenie však zároveň poukazuje na to, že tak, ako si samosprávy udržujú svoju schopnosť, sa štát nepohol pri schopnosti manažovať celú akciu. "ZMOS je naďalej znepokojený štýlom aj formou komunikácie, kedy sa oficiálnym zdrojom informácií stávajú tlačové besedy či sociálne siete a kľúčové rozhodnutia prichádzajú na poslednú možnú chvíľu,“ zdôraznilo združenie.



Kritiku vláde smerom k spusteniu COVID automatu, ktorý má platiť od 8. februára, znovuotvoreniu škôl i testovaniu s tým súvisiaceho adresovala vo štvrtok aj Únia miest Slovenska (ÚMS). Podľa prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka sú mestá z aktuálneho diania a z prístupu vlády v tejto situácii zúfalé, keďže neexistujú žiadne striktné a zrozumiteľné pravidlá, ako majú postupovať. Situácia je podľa ÚMS nekoordinovaná, chaotická a frustrujúca.



"Primátorky a primátori nemajú inú možnosť, len zobrať tento chaos do vlastných rúk, a tým na seba prevziať aj plnú zodpovednosť, a to nie je fér. Vláda nemôže nechať mestá tápať v takejto neistote," uviedol Rybníček.