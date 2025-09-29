Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZMOS: Mestá a obce sa zapájajú do posilňovania digitálnych zručností

Na snímke Jozef Božik. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Digitálna koalícia víta aktívnu spoluprácu samospráv a orgánov verejnej moci, ktoré sú spolu s riadiacimi pracovníkmi podnikov kľúčovými nositeľmi týchto zmien.

Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Mestá a obce Slovenska sa zapájajú do posilňovania digitálnych a zelených zručností. Potvrdil to pondelkový podpis deklarácie o spolupráci medzi predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefom Božikom a predsedom Digitálnej koalície Máriom Lelovským. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.

Deklarácia nadväzuje na národný projekt Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska a otvára priestor na ešte užšiu spoluprácu pri príprave samospráv na pracovné a spoločenské výzvy budúcnosti,“ uviedla Špačeková. Priblížila, že projekt prostredníctvom odborných konferencií a najmodernejších testovacích nástrojov šíri povedomie o potrebe identifikovať a zvyšovať úroveň digitálnych a zelených zručností riadiacich pracovníkov vo všetkých regiónoch Slovenska tak, aby boli schopní efektívne reagovať na nové požiadavky trhu práce.

Digitálna koalícia víta aktívnu spoluprácu samospráv a orgánov verejnej moci, ktoré sú spolu s riadiacimi pracovníkmi podnikov kľúčovými nositeľmi týchto zmien. „Pretože digitálna a zelená transformácia nie je len o nákupe nových technológií, ale predovšetkým o práci s ľuďmi vo všetkých kútoch Slovenska, ktorí musia byť pripravení adaptovať sa na nové pracovné výzvy, ktoré táto doba prináša,“ dodala Špačeková.
