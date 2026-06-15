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ZMOS: Mestá potrebujú informácie k určovaniu volebných obvodov včas
Zástupca Generálnej prokuratúry SR podľa jeho slov na rokovaní uviedol, že v prípade doručených podnetov bude prokuratúra jednotlivé situácie posudzovať podľa konkrétnych okolností.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Mestá a obce potrebujú pred komunálnymi voľbami jasné informácie k určovaniu volebných obvodov. Zdôraznil to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, ktorý zvolal mimoriadne rokovanie Komory miest Rady ZMOS za účasti verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského a zástupcu Generálnej prokuratúry SR, aby mestá a obce dostali jasné informácie skôr, ako budú zastupiteľstvá prijímať uznesenia o volebných obvodoch, počte poslancov a ďalších krokoch súvisiacich s prípravou komunálnych volieb. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie združenia Zuzana Špačeková.
„Toto rokovanie som zvolal preto, lebo mi záleží na tom, aby sme eliminovali riziká, ktoré môžu viesť k spochybňovaniu práce samospráv alebo samotných komunálnych volieb. Mestá a obce potrebujú vedieť, kde je hranica problému, ako majú postupovať a či ich uznesenia môžu byť následne napadnuté,“ uviedol Božik.
Podstatou problému je podľa jeho slov rovnosť hlasu voliča. Zo zistení verejného ochrancu práv vyplýva, že rozhodujúce nie je iba to, koľko ľudí žije v jednotlivých volebných obvodoch, ale najmä to, koľko voličov pripadá na jeden poslanecký mandát. „Ak v jednom obvode zastupuje jeden poslanec výrazne viac voličov ako v inom obvode, hlas občana v takomto obvode má v praxi slabšiu váhu. Práve tento rozdiel sa pri mestách a obciach posudzuje cez hranicu 15 percent, pri samosprávnych krajoch cez hranicu 25 percent. Závery verejného ochrancu práv zároveň poukázali aj na výrazne vyššie rozdiely - pri Bratislave 75 percent a medzi mestskými časťami až 120 percent,“ uviedol Božik.
ZMOS preto považuje tému za vážnu. Ak samospráva prijme uznesenie bez dostatočného posúdenia, môže sa podľa jeho slov vystaviť riziku podnetov, preskúmania zo strany prokuratúry alebo právnych sporov. To by nepoškodzovalo iba samotnú samosprávu, ale aj dôveru občanov vo výsledok komunálnych volieb. „Nechceme, aby mestá a obce riešili problém až vtedy, keď už budú uznesenia prijaté. Ak existuje riziko, že rozhodnutia môžu byť napadnuté, samosprávy to musia vedieť vopred. Práve preto sme k rokovaniu prizvali aj Generálnu prokuratúru SR,“ podotkol Božik.
Zástupca Generálnej prokuratúry SR podľa jeho slov na rokovaní uviedol, že v prípade doručených podnetov bude prokuratúra jednotlivé situácie posudzovať podľa konkrétnych okolností. ZMOS preto odporúča mestám a obciam, aby prípravu volebných obvodov nepodcenili a aby každé rozhodnutie vedeli vecne a právne obhájiť pred poslancami, verejnosťou aj príslušnými orgánmi.
„Toto rokovanie som zvolal preto, lebo mi záleží na tom, aby sme eliminovali riziká, ktoré môžu viesť k spochybňovaniu práce samospráv alebo samotných komunálnych volieb. Mestá a obce potrebujú vedieť, kde je hranica problému, ako majú postupovať a či ich uznesenia môžu byť následne napadnuté,“ uviedol Božik.
Podstatou problému je podľa jeho slov rovnosť hlasu voliča. Zo zistení verejného ochrancu práv vyplýva, že rozhodujúce nie je iba to, koľko ľudí žije v jednotlivých volebných obvodoch, ale najmä to, koľko voličov pripadá na jeden poslanecký mandát. „Ak v jednom obvode zastupuje jeden poslanec výrazne viac voličov ako v inom obvode, hlas občana v takomto obvode má v praxi slabšiu váhu. Práve tento rozdiel sa pri mestách a obciach posudzuje cez hranicu 15 percent, pri samosprávnych krajoch cez hranicu 25 percent. Závery verejného ochrancu práv zároveň poukázali aj na výrazne vyššie rozdiely - pri Bratislave 75 percent a medzi mestskými časťami až 120 percent,“ uviedol Božik.
ZMOS preto považuje tému za vážnu. Ak samospráva prijme uznesenie bez dostatočného posúdenia, môže sa podľa jeho slov vystaviť riziku podnetov, preskúmania zo strany prokuratúry alebo právnych sporov. To by nepoškodzovalo iba samotnú samosprávu, ale aj dôveru občanov vo výsledok komunálnych volieb. „Nechceme, aby mestá a obce riešili problém až vtedy, keď už budú uznesenia prijaté. Ak existuje riziko, že rozhodnutia môžu byť napadnuté, samosprávy to musia vedieť vopred. Práve preto sme k rokovaniu prizvali aj Generálnu prokuratúru SR,“ podotkol Božik.
Zástupca Generálnej prokuratúry SR podľa jeho slov na rokovaní uviedol, že v prípade doručených podnetov bude prokuratúra jednotlivé situácie posudzovať podľa konkrétnych okolností. ZMOS preto odporúča mestám a obciam, aby prípravu volebných obvodov nepodcenili a aby každé rozhodnutie vedeli vecne a právne obhájiť pred poslancami, verejnosťou aj príslušnými orgánmi.